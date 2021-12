Dropp alkohol i julen

Tenk gjennom om du virkelig trenger alkohol i julen, oppfordrer innsenderne.

Alle barn har rett til en hvit jul.

Hanne Cecilie Widnes Generalsekretær i IOGT i Norge

Svend Arne Hokstad Politisk rådgiver i IOGT i Norge

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For de fleste barn er julen høytiden fremfor noen. Da forenes barnas fest og de voksnes fest. Men vi vet at det drikkes mye i julen, og derfor er det viktig at vi gjør gjennomtenkte og bevisste valg.

Vinmonopolet melder om kraftig økning av omsetningen i desember, og mediene er fulle av omtaler av hvilke dråper som bidrar til fest og kos. Det legges til rette for et høyt alkoholkonsum og norske drikkevaner er ofte preget av beruselse.

Hanne Cecilie Widnes og Svend Arne Hokstad oppfordrer til å droppe alkohol til julefeiringen.

Folkehelseinstituttet antar at mer enn 90.000 barn i Norge har foreldre som misbruker alkohol. Enda flere opplever risikabel eller utrivelig drikkeatferd. For dem er julen en vanskelig og sårbar tid av året.

De aller fleste av oss voksne mener av vi skal drikke lite eller ingen alkohol når vi er sammen med barn. Likevel opplever altfor mange barn voksnes alkoholbruk som vanskelig. I «Barn og ungdomsundersøkelsen 2021» fra Ipsos svarer 16 prosent av alle barn og unge mellom 8 og 19 år at de har opplevd det ubehagelig når foreldre eller foresatte har drukket alkohol. Enda flere synes at deres foreldre generelt skulle drukket mindre alkohol.

Om du ikke skulle kjenne deg igjen i at du er en stordrikker, er det lett å tenke at drikkemønsteret ditt ikke angår andres barn. Men det gjør det på godt og vondt. Vi påvirker hverandre både som venner, kollegaer og familie med når og hvordan vi drikker.

Det gjør vi gjennom hvordan vi snakker om alkohol, hva vi selv serverer og hvordan vi snakker sammen om de vanskelige sidene ved alkohol. Er vi med på å skape sosial aksept og tilrettelegge for å drikke sammen med barn, selv om vi vet at noen sliter med å sette grenser for seg selv? Eller er vi med på å skape normer for at barn skal ha edru voksne rundt seg?

Les også Lege Jørgen Skavlan: Foreldre med noen juledrammer ekstra, er det siste barna trenger nå

Barn lærer av og tar etter sine foreldre. Vi voksne er viktige rollemodeller for barna våre, også når det gjelder holdninger til alkohol. Vi har et ansvar for å gi barna en trygg og trivelig jul, men vi kan også vise dem at det er helt naturlig og familievennlig å ta alkoholfrie valg. Det er gode vaner å ta med seg videre i livet.

Julen er barnas høytid, og da skal vi sette dem først og fylle dem opp med gode minner de kan ta med seg videre i livet. Derfor bør vi droppe alkohol når vi er sammen med barn.

I kampanjen Hvit jul oppfordrer vi voksne til å skrive under på at de ikke vil drikke alkohol når de er sammen med barn i julehelgen 24.–26. desember. Vi håper at du er enig.

IOGT mener at alle barn har rett til en Hvit jul. Derfor bør man ikke drikke alkohol sammen med barn i julehelgen.