Hjerteløs behandling av gravide

Helsetjenester tilknyttet graviditet og fødsel bør være gratis for alle.

I utgangspunktet er helsehjelp under graviditet og fødsel gratis, men ikke for papirløse kvinner, skriver innsenderen.

Anne Sofie Sæve Saksbehandler i Jussformidlingen

Publisert Nå nettopp

Som gravid er det mye å bekymre seg over. Heldigvis slipper gravide i Norge å fortvile seg over skyhøye sykehusregninger. Eller gjør egentlig alle det?

Alle kvinner i Norge har rett til helsehjelp under svangerskapet og ved fødselen. Utgangspunktet er at denne hjelpen er gratis. Dette gjelder imidlertid ikke for papirløse kvinner som har mistet oppholdstillatelsen sin mens de var gravide, eller som allerede var papirløse migranter. Disse kvinnene må som utgangspunkt betale for grunnleggende helsehjelp. Dersom de ikke har midler, må helseinstitusjonen selv bære kostnadene.

Det finnes få retningslinjer for hvordan helseinstitusjonene skal inndrive kravene. Ut fra lovverket kan helseinstitusjonene sende faktura til kvinnen, og dersom hun ikke kan betale for seg, kan saken avsluttes der. Helseinstitusjonene trenger imidlertid ikke å stoppe der. De kan sende saken videre til et inkassoselskap, som igjen kan ta sak inn for forliksrådet. Som papirløs migrant har man verken rett til å ta arbeid eller få støtte fra Nav.

Jussformidlingen stiller seg derfor spørrende til at vi har et lovverk som åpner for å utsette en nybakt mor for den belastende prosessen et inkassokrav og eventuell dom i Forliksrådet utgjør. Alle parter er uansett klar over at kvinnen ikke kan betale for seg.

Jussformidlingen mener løsningen er å gjøre helsetjenester tilknyttet graviditet og fødsel gratis for alle. Dersom frykten for etterfølgende sykehusregninger fører til at kvinnen velger å føde i hjemmet, vil dette gå utover barnet. Videre vil barnet utsettes for en stor risiko dersom kvinnen unngår å møte opp til ultralyd eller andre relevante undersøkelser.

Hensynet til den nyfødte tilsier derfor at helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel må være kostnadsfritt for alle som oppholder seg i Norge.