Havbruksnæringen betaler skatt, Rokkan

De anleggene en ser langs kysten, har høyere skattebelastning enn sex appeal.

Innsenderen reagerer på BT-kommentator Anne Rokkans kommentar om havbruksnæringen og dens skattenivå.

Tom-Christer Nilsen Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Oppdrettsnæringen trenger ikke sex appeal – den trenger å betale skatt». Dette er starten på Anne Rokkans kommentar i BT 2. mai. Artikkelen skal ha ros for å problematisere dobbeltroller. Den skal på samme måte ha kritikk for at den velger å villede om næringens skattebetaling.

Les også Anne Rokkan:. «Oppdrettsnæringen trenger ikke sex appeal. Den trenger å betale skatt.»

Forslaget om grunnrenteskatt ble ikke innført, men betyr det at havbruksnæringen ikke betaler grunnrente for å forvalte naturressursene? Nei, og det er påfallende at kommentatoren ikke nevner noe om det, fordi det er beskrevet ganske nylig i samme avis. Havbruk betaler en avgift per kilo fisk produsert. Denne avgiften går til kommunen anlegget er i, og en mindre del til det fylket det er i.

Dette er en avgift som kun havbruksanlegg betaler, en særskatt som egentlig er en grunnrente for hver fisk som fellesarealet produserer. Denne utgjør om lag en halv milliard. Den er uavhengig av inntjening – det vil si at den må betales uansett om bedriften har overskudd eller ikke. De fleste andre næringer har ikke slik avgift per produsert mengde.

Havbruk betaler grunnrente på forskudd gjennom auksjonen av oppdrettstillatelser. For hver tillatelse betaler en i området 200 millioner i forskuddsskatt på grunnrenten. Annen næringsvirksomhet har ikke en slik inngangsavgift.

Havbruksnæringen betaler mer skatt enn de fleste andre næringer, skriver Tom-Christer Nilsen i Bergen Næringsråd.

Anlegg fra tidligere tider har ikke betalt like mye, men i det tilfellet er kapitalbasen, avskrivning og rentebelastning lavere, noe som fører til høyere skattbare overskudd. Disse tillatelsene ble tildelt i en tid der en ikke tjente like mye, risikoen var høyere og usikkerheten større.

De har betalt sin grunnrente gjennom å utvikle næringen den gang det ikke var en positiv grunnrente i bransjen. Mange av dem gikk konkurs, og atter andre måtte selge.

Da de solgte sitt anlegg med null kroner i skattemessig verdi, betalte de også grunnrente. Det gjorde de gjennom at hele salgssummen ble skattepliktig gevinst fullt ut.

I tillegg til dette er næringen pålagt egen forskningsavgift og en markedsavgift. Også dette er særavgifter for denne bransjen.

En kan med sikkerhet slå fast at de anleggene en ser langs kysten, har høyere skattebelastning enn sex appeal.

Jeg registrerer påstanden om at det er velkjente problemer med vannkvalitet, en påstand uten referanse. Det er ikke en påstand jeg kjenner som et velkjent problem ved norske havbruksanlegg, tvert imot.

Havbruksnæringen betaler skatt. Den betaler mer enn de fleste andre næringer. Den betaler grunnrente på forskudd – det er det ingen andre som gjør. Den betaler avgift for hver eneste fisk. Den gir oss store eksportinntekter og ringvirkninger, spesielt i distriktene. Kall det gjerne sex appeal. Jeg vil kalle det verdiskapning.