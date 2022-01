Åpenhet gir et bedre helsetilbud

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen avviser kritikken som leger og jordmødre rettet mot BT i mandagsavisen.

Vi må tåle åpenhet også om det ubehagelige.

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et knippe leger og jordmødre ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus mener BTs journalistikk om deres arbeidsplass over mange år kan ha skadet fødselshjelpen. De er særlig kritiske til at BT skriver om saker før tilsynsmyndighetene har konkludert.

Det mest alvorlige er likevel påstanden om at BTs journalistikk om KK er sensasjonsjournalistikk, motivert av å vekke sterke følelser.

I BT lager vi aldri journalistikk med det mål å vekke følelser, men fordi historiene er viktige. Men vi kan heller ikke skygge unna historier fordi de vekker følelser. Virkeligheten er ofte vond, og det er den vi gjenspeiler i journalistikken vår.

Jeg mener vi må tåle åpenhet også om det ubehagelige.

Innlegget fra ansatte på Kvinneklinikken gir et feilaktig bilde av BTs journalistikk, mener Frøy Gudbrandsen.

Jeg er grunnleggende uenig i premisset om at kritisk journalistikk er skadelig, fordi den kan skape frykt og svekke tilliten til dem som rammes av kritikken. Det er heller omvendt, enten journalistikken omhandler helsevesenet, politiet eller Stortinget.

Alternativet til å la mennesker fortelle om sine dårlige opplevelser, er å holde dem skjult. Da går man glipp av en mulighet til å lytte, lære, endre og forbedre.

De som velger å være åpne om sine opplevelser i helsevesenet, fortjener anerkjennelse og respekt. Med sin åpenhet bidrar de til at vi andre får bedre forståelse og at viktige spørsmål om pasientsikkerhet blir en del av den offentlige debatten.

Les også Innlegget som startet debatten: «Skader Bergens Tidende fødselshjelpen i Bergen?»

Hvorvidt fylkeslegen eller andre tilsynsmyndigheter har konkludert, kan ikke være et kriterium for hvorvidt vi publiserer en sak. Derimot er det en selvfølge at vi alltid rapporterer konklusjonen når den er klar. Slik gjør vi det når vi omtaler rettssaker, og slik gjør vi det når vi omtaler tilsynssaker i helsevesenet.

Det gjorde vi i 2016, etter at uroen rundt kutt og bemanning fikk fylkeslegen til å åpne tilsyn mot KK. Den gangen var jordmødre usikre på om fødetilbudet var forsvarlig, men fylkeslegen konkluderte med at det var det.

Det samme skjedde i 2019, da tillitsvalgte varslet om at bemanningen på KK var en fare for pasientsikkerheten. Fylkeslegen åpnet et nytt tilsyn, og vi omtalte selvsagt konklusjonen: KK driver forsvarlig, mente fylkeslegen.

Jeg mener også innlegget gir et feilaktig inntrykk av journalistikken vår. Den KK-saken vi uten tvil har lagt ned mest ressurser i de siste årene, er en serie der vi over tid fulgte to søstre gjennom svangerskap og fødsel.

Motivasjonen for å lage serien var å komme tett på hvordan det er å gå gravid, hvordan det er å føde og å spre kunnskap. Begge kvinnene fødte på KK og hadde gode opplevelser der.

Men vi ønsker oss svært gjerne tips om positive historier fra KK. Sannheten er at vi rett og slett har fått ytterst få slike tips de siste årene, så dette er en god anledning til å oppfordre flere med positive opplevelser til å tipse oss.