Digital sinke? Dra til biblioteket!

Gjennom Laptopklubben fikk jeg digital ballast.

På Åsane bibliotek har innsenderen lært ting en må kjenne til for å stå bedre rustet mot hacking og svindelforsøk.

Tore Ing. Nielsen Åsane

Jeg er en senior som benytter Åsane bibliotek ganske så regelmessig. Lenge trodde jeg at et bibliotek var et sted hvor man kunne låne bøker/lydbøker og kun det. Så feil kan man ta.

Ved en ren tilfeldighet ble jeg oppmerksom på at hjelp og støtte i «den digitale verden» er et tema biblioteket har meget god kompetanse på. Der hjelper man svært mange som er «langt bakpå» til å bli mindre engstelig for å prøve og feile.

I Norge har over 500.000 personer (eldre?) lave digitale ferdigheter. I vårt område har vi vår andel av disse. Det å få hjelp/veiledning/kurstilbud i regi av Åsane bibliotek er en uvurderlig støtte i hverdagen, som heller blir mer digital enn motsatt. Laptopklubben som drives av datakyndige i regi av Åsane bibliotek, er et godt eksempel på et slikt nyttig tiltak.

Innsenderen håper Laptopklubben fortsetter på biblioteket, som ligger i Åsane kulturhus.

Dette har jeg selv benyttet meg av. Nå føler jeg meg langt mer sikker i hverdagen, enten det gjelder parkeringsapper, Skyss, Helsenorge, bank, Facebook, e-post, førerkort eller Vipps.

Fra å være helt «utafor» på mange av disse temaene, opplever jeg nå å være litt mer «innafor». Dette skyldes ene og alene Åsane bibliotek ved Laptopklubben, som tar tak i aktuelle tema man bør eller må kjenne til i en digital hverdag. Slik kan man stå bedre rustet til å unngå hacking og svindelforsøk.

Det krever imidlertid en god del egentrening å delta på datakurs i Laptoppklubb, men har man først fått foten «innafor» og følt litt mestring, da vil det ofte gå lettere.

Den digitale kunnskap man opparbeider, finner jeg svært nyttig å ha som ballast ellers i hverdagen.

Vi må sette vår lit til at Åsane bibliotek vil forsette med sin dataopplæring, og at den nye bibliotekdirektøren (Julie Andersland) finner rom på budsjettene for denne satsingen videre.

Ha en god sommer!