MDG sviktar Bergensbanen

Utspela deira i BT om å droppa Ringeriksbanen set arbeidet med Bergensbanen ti år tilbake i tid.

Ringeriksbanen skal korte inn reisetida mellom Oslo og Hønefoss, og dermed også reisetida til Bergen, med ein time.

Sveinung Rotevatn Førstekandidat for Venstre i Hordaland og klima- og miljøminister

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er heilt fair å meine at vi skal skåne natur og matjord, og ikkje bygge nye og raske toglinjer. Det er også heilt fair å i staden prioritere raskare tog mellom byane våre. Men det går ikkje an å meine begge deler. Det heng ikkje saman.

Les også MDG vil ha fire timers togtid til Oslo, men dropper prosjektet som kutter reisetiden med én time

Med Venstre i spissen har vi:

Sveinung Rotevatn, her avbilda under BTs valdebatt i Nygårdsparken i førre veke, meiner Ringeriksbanen vil gjere det lettare å velje grønt.

Som eit ansvarleg parti må vi av og til ta vanskelege val. Ja, Ringeriksbanen vil føre til nedbygging av natur. Det er dessverre ikkje lett å unngå når vi skal lage ei toglinje rett og rask.

Samstundes er fornuftig utbygging av tog og kollektiv på strekk der mange menneske bur og jobbar, god klimapolitikk. Vi er nøydde til å kutte utslepp frå vegtrafikken om vi skal nå klimamåla våre. Det betyr å flytte folk og gods over på bane. Ringeriksbanen vil gjere det lettare for folk og bedrifter i Bergens-regionen å velje grønt.

Det er eit grundig arbeid MDG no skrotar. Rett etter at det endeleg hadde kome i gong. Endringar no vil utsetje togprosjektet med minst ti år til.

Ei stemme til MDG er difor ei stemme på at togturen til Oslo skal vara ein time lenger.