Misforstått psykologi i lærebøker

Det er svært problematisk å gi elever inntrykk av at det bare er å snu tankegangen.

Det er helt feil å tro at vi kan velge selv hva vi tenker, skriver psykolog Rolf Lindgren. Dette avsnittet vil bli fjernet fra læreboken «Kultur og samhandling», ifølge forlaget.

Rolf Lindgren Psykolog, Levanger

Adjunkt Maria Grimsgaard skrev i BT 1.september om en lærebok som bruker begrepene vinner- og tapertankegang. Det er ikke bare begrepsbruken som er problematisk.

Dette gjenkjennes lett som misforstått kognitiv psykologi, og som Carol Dwecks forlengst motbeviste teori om mindsets.

Det stemmer ikke, som Dweck og forfatterne hevder, at vi kan velge selv hva vi tenker. Mye av mitt arbeid som terapeut er nettopp å lette klienters dårlige samvittighet over at de ikke klarer å tenke positivt eller endre tankesettet sitt. Depresjon er nettopp at man ikke vet hvordan man får til å tenke andre tanker eller føle andre følelser.

Dette kan man lære seg. Det krever helt andre grep enn å fortelle seg selv at man må tenke annerledes, og kan ikke beskrives tilfredstillende i en kort aviskommentar.

Det er ikke nok å endre begrepsbruken her. Dette må formuleres helt annerledes. Det er nyttig å kjenne igjen depressivt tankemønster, slik at man forstår at det ikke er vanlig å tenke sånn, men det er svært problematisk å gi barn og unge inntrykk av at det bare er å snu tankegangen.