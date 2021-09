Nå blir det fest i naturen

Valgene vi tar fremover, blir stadig mer kritiske.

Som barn heiet Thor Haakon Bakke (MDG) på vaskebjørnene som kjempet for skogen sin i tegnefilmserien «Vaskebjørnkrigen». Nå vil han gjøre sitt for å ta vare på naturen som byråd.

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Naturen bygges ned bit for bit. Det er alvorlig for oss mennesker, men først og fremst for dyre- og plantelivet verden over som går tapt for alltid.

Den beste løsningen er heldigvis ganske enkel, men krever innsats: Vi må slutte å bygge ned natur, leve på en måte som ikke herper naturmangfoldet og reparere det som er ødelagt.

Jeg har vokst opp med filmene til Studio Ghibli og den vakre og morsomme «Vaskebjørnkrigen». Der går en gjeng med småsprø vaskebjørner løs på en uvettig utbygging som ødelegger skogen deres. Bjørnene har et arsenal av triks for å ødelegge for anleggsarbeidet, men i virkeligheten organiserer ikke dyr seg for å ødelegge for oss. Det er vi som organiserer oss for å ødelegge for dyrene. Det må ta slutt.

Innsenderen har sans for dyrene i den japanske tegnefilmen «Vaskebjørnkrigen».

Derfor skal Bergen nå få et eget arealregnskap for at innbyggere, politikere og de som ønsker å bygge i Bergen, tar kloke beslutninger. Og for at naturen ikke fortsetter å tape. Vi har gjort mye bra med dreiningen i arealpolitikken, men valgene vi tar fremover blir stadig mer kritiske. Derfor er et arealregnskap helt avgjørende for å snu trenden og ta naturvennlige valg.

Samtidig er det på tide å gi naturen noen seire, som vi gjør både i sentrum og bydelene. Når byen blir grønnere og vassdrag får komme tilbake til sin naturlige form, blir byen hyggeligere også for innbyggerne. Men ikke minst: Nok og god natur er det beste forsvarsverket vi har mot klimaendringene vi vet kommer. Bergensere er gode på regn, men det blir enda varmere, villere og våtere fremover.

Vi skal gjøre vår jobb i Bergen, men vi trenger også økte nasjonale ambisjoner og tiltak. Noe av det viktigste en ny regjering må gjøre på naturområdet, er å innføre ordninger som legger til rette for at det alltid skal være mer lønnsomt å bygge på allerede utbygde områder, fremfor i natur og på matjord. Kommunene må kjempe om å være best på klima og natur, ikke være best på å smadre skog og fjell.

Når dette byrådet styrer, går vi for å skape fest i naturen. At partier som Høyre og Frp ønsker langt mer asfalt og parkeringsplasser, og sier nei til noe så hyggelig og greit som grøntkorridorer for humler og smådyr, er trist for både mennesker og miljø.

Valgkampen er over for denne gang, men om to år skal bergenserne bestemme seg for om man vil ta vare på nærnaturen, for oss selv og artene vi deler byen med.

Jeg vet hvilket lag jeg spiller på. Vaskebjørnlaget.