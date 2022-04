De sterkeste kvinner er kommet til Askøy

Rak i ryggen, men med knust hjerte.

Givergleden til Hjelpesentralen på Askøy har vært stor etter det ble klart at ukrainske flyktninger kom hit.

Silje Guleng Frivillig på Hjelpesentralen Askøy

Kjemistudenten er innom Hjelpesentralen for å se etter yttertøy. Favorittene henger forlatt i et skap i en tom leilighet i en by hvor ingen våger å leve. Byen som har blitt grå av bombestøv. Om ikke lenge håper vi studenten skal lyse opp byen sin i knall gul regnjakke fra en fjortis på Øen.

En elektroingeniør med baby på armen finner en gyngehest levert av en bestemor i Strusshamn. Ride ride ranke, si meg hvor skal ferden gå. Bestefar besøk skal få. Snart!

Silje Guleng er imponert over de ukrainske kvinnene som har kommet til Askøy.

IT-konsulenten tar imot en klem fra en kvinne som snakker russisk. Den latviske kvinnen fra Tveit har øvd seg hjemme på et språk hun ikke har brukt siden barneskolen. IT-konsulenten er i jobb, men har ikke fått utbetalt lønn fra sitt ukrainske firma.

«Hvor fort kan jeg lære norsk og jobbe her?» «Snart! Du må vente på id og arbeidstillatelse», sier Tveit-kvinnen mens hun gir IT-konsulenten en pose med mat, donert av butikkene på Kleppestø.

Nummer blir utvekslet. «Ring meg. Jeg er vennen din nå!»

En sykepleier henter sko til sin sønn på ni år. Den eldste sønnen på atten fikk ikke bli med. Han kjemper i krigen sammen med sin far. Hun vet ikke om han fryser, men er sikker på at han er redd, forteller hun mens hun holder hardt i skoene.

Vi tilbyr henne klemmer og flere sko i et klønete forsøk på å trøste. «Det må roe seg snart, så du kan få informasjon om familien din.» «Trenger han gymsko?»

På Hjelpesentralen finner vi frem en disse som tidligere hang i et eiketre på Herdla.

Bestemor, mor og datter har fått et hus å bo i. En nabo av en kusines svigerfar på Follese har lånt dem en etasje i huset. Mor snakker engelsk, og sammen googler vi frem gode knuter for disser i trær. Disse på lisse, hvor langt kan du disse? Helt til Askøy og hjem igjen til far.

Det er de sterkeste kvinner som er kommet til Askøy.