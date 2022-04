Kystrederiene må ta samfunnsansvar for norsk sikkerhet

Å fortsette å tjene penger på en sikkerhetsmessig uforsvarlig drift bør bli vanskeligere.

«Slik ser fienden ut.» I mars i år oppdaget en norsk los at det lå bilde av det norske etterretningsskipet «Marjata» (bildet) om bord i det russiske fartøyet med ordre om å notere ned alle observasjoner.

Åse Gilje Østensen Førsteamanuensis, seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse, Forsvarets Høgskole, avd. Sjøkrigsskolen

Etter den russiske invasjonen av Ukraina ses russiske fiendtlige handlinger mot Norge ikke lenger på som like utenkelige. Som et ledd i denne anerkjennelsen er de om lag 250 russiske navigatører og kapteiner med farledsbevis på norskekysten blitt en hodepine for norske myndigheter.

Selv om denne ordningen legger til rette for at et stadig økende antall russiske navigatører og kapteiner kan seile uten los på det meste av norskekysten, så løser ikke en avskaffelse av denne ordningen hele problemet. Det er flere grunner til det.

Alle båter uansett nasjonaliteter seiler fritt uten los så lenge de er under 70 meter lange, skriver førsteamanuensis Åse Gilje Østensen.

For det første kan en sammenlikne farledsbeviset med billappen. Man må ha tilegnet seg kunnskapen før man kjører opp til førerprøven. Farledsbevisordningen bidrar altså ikke med opplæring eller kjentgjøring i norske farvann.

Alternativet til å ha farledsbevis er dermed ikke utestengelse fra norske leder, men å seile oftere med norsk los om bord for slik å følge norsk lov. Så skal det sies at å sette los om bord på flere russisk bemannede skip vil være en forbedring jamfør dagens praksis.

En los vil representere et par trenede øyne som vil kunne oppdage avvik fra det normale i seiling, utstyr, mannskap osv. Men losen er kun til stede på bro i kortere tidsrom og i gitte leder. Hva som foregår på andre deler av skipet, eller etter at losen har forlatt skuten, vet man fortsatt like lite om.

En annen årsak til at å fjerne farledsbevisordningen for russiske mannskap ikke er tilstrekkelig, er at det kun er skip over 70 lengdemeter som er lospliktige og ordningen. Alle båter uansett nasjonaliteter seiler fritt uten los så lenge de er under 70 meter lange.

Dersom russiske etterretningsorganisasjoner skal pålegge eller oppfordre russiske sjøfolk å rekognosere, spionere, sabotere, legge miner, etablere våpen eller forsyningslagre, transportere våpen eller mennesker, eller å foreta seg noe som helst annet av fiendtlig karakter, så er det nesten fritt frem om en bruker en båt som er 69 meter lang.

Norge har i de senere år tilstrebet å bygge opp igjen totalforsvaret, for slik å kunne «ta i bruk samfunnets samlede ressurser» for å forsvare Norge. Det er gjort mye viktig arbeid for at Forsvaret skal kunne dra nytte av sivil maritim næring i tilfelle krise eller krig. Men i tillegg til at vi etablerer praktiske ordninger, må man også legge til rette for økt beredskapskultur på sivil side.

Med andre ord, dersom det moderne maritime totalforsvaret skal fungere best mulig, må man tilbake til det som fikk det gamle totalforsvaret til å fungere, at sivile i større grad tenker beredskap og forsvar av landet både i fred, krise og krig, i tillegg til profitt.

Her har noen norske kystrederier havnet i et utføre med at de i dagens konfliktbilde utgjør en direkte trussel for nasjonal sikkerhet. Rederier som i stor grad belager seg på russisk mannskap, trenger sterke insentiver for å endre på sine ordninger for å hyre mannskap.

Farledsbevisordningen i seg selv er altså ikke hovedproblemet. Løsningen er dermed trolig heller ikke kun å endre på, eller å avskaffe denne ordningen, selv om innstramminger vil kunne føre et lite stykke på vei. Ordningen sender tross alt også et uheldig signal om at her er det tilnærmet fritt leide, også i leder nær strategisk viktig infrastruktur, nært militære baser osv.

Men det bør i tillegg gjøres noe med systemet som gjør det økonomisk fordelaktig å drifte et rederi på en måte som koster storsamfunnet massivt hodebry. Å fortsette å tjene penger på en sikkerhetsmessig uforsvarlig drift bør bli vanskeligere.

Siden den russiske invasjonen av Ukraina har Norge innført sanksjoner mot mennesker og bedrifter som profitterer på det russiske regimet. Norge må også tørre å ta grep mot en norsk praksis og en del av det norske næringslivet som i krig, endog kanskje ufrivillig, trolig vil tjene russiske interesser mer enn norske.