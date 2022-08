SFO må bli for alle

Mange familier i Bergen vil måtte betale mer igjen om Høyre får viljen sin.

«Tiden er inne for at også skolefritidsordningen blir et universelt gode for alle barn i landet vårt», skriver innsenderne.

Linn Kristin Engø Varaordfører (Ap) i Bergen

Leonora S. Hjelle Bystyremedlem (Ap) i Bergen

Noe av det fineste med landet vårt er at vi sammen finansierer vår felles velstand.

Vi har lenge betalt skatt som bidrar til å finansiere naboungene sin skolegang og hjemmesykepleien til de eldre i blokken. Til tross for at vi verken har skolebarn eller behov for hjemmesykepleie.

Blir vi innlagt på sykehus i Norge, er det ingen som sjekker fjorårets skattemelding før undersøkelsene begynner og blodprøvene tas.

Alt i alt utgjør det vårt store felles spleiselag. Det er vårt felles sikkerhetsnett som bidrar til at alle får det tilbudet og den hjelpen de trenger – uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Samlebetegnelsen for de felles ordningene er universelle velferdsordninger. Arbeiderpartiet har historisk vært en viktig pådriver for ordninger som treffer alle, uavhengig av sosial bakgrunn, inntekt og formue. Eksempler på det er gratis skolegang, gratis helsehjelp og barnetrygd.

Ap-politikerne Leonora S. Hjelle og Linn Kristin Engø vil gi flere barn gratis SFO.

Like rettigheter til viktige tjenester uavhengig av inntekt er noe av limet som holder samfunnet vårt sammen. Istedenfor at noen må bevise at de ikke har råd til å betale for skolegang eller helsehjelp, med det påfølgende byråkratiet en slik ordning vil føre til, har vi slått fast at vi i Norge har en rekke ordninger som automatisk er gratis og tilgjengelig for alle.

Med universelle ordninger slipper vi også at mange i samfunnet vårt føler at de betaler for andre – det bidrar til mindre tillit.

Det motsatte av en universell ordning er behovsprøvde ordninger – som rabatter på barnehageregningen og SFO-prisen og sosialhjelp. Ordninger hvor en enten får rabatterte priser på offentlige tjenester eller kontantoverføringer fordi man er i en spesifikk situasjon. På en del områder er det helt nødvendig, men den type ordninger bør begrenses til fordel for universelle ordninger.

Det er også en kjensgjerning at behovsprøvde ordninger tidvis både kan være krevende å administrere og å søke på for dem som trenger det. De som sliter med å få seg arbeid og inntekt, har et vell av ulike ordninger de må forholde seg til, og mennesker i stressende livssituasjoner får det sannsynligvis ikke bedre av å gang på gang måtte bevise sin fattigdom.

I Arbeiderpartiet i Bergen har vi lenge argumentert for at SFO bør være en universell ordning. I et samfunn hvor det store flertallet av foreldre arbeider opp mot hundre prosent, er det etter hvert en illusjon at det er enkelt å ivareta barn når skolen avsluttes kl. 13.

I Bergen har gratis SFO for de yngste på utvalgte skoler ført til tilnærmet hundre prosent deltakelse – noe som viser at prisen spiller en rolle, sannsynligvis også for familier med helt normal inntekt. Og når regjeringen nå har innført gratis SFO for 1. klasse, forventer vi at enda flere barn får delta.

Høyre i Bergen vil fjerne gratis SFO for 1. klasse. Det vil si at mange familier i Bergen vil måtte betale mer igjen. Det er byråkratiserende og ineffektivt. Men det er også med på å gjøre livet mer krevende for dem som virkelig ikke trenger å søke på enda flere ordninger.

I Arbeiderpartiet mener vi det er en riktig prioritering å gjøre livene enklere for barnefamilier, fjerne skjemaveldet der vi kan og gjøre velferdssamfunnet vårt mer inkluderende. Et godt eksempel på nettopp det er å gi flere barn gratis SFO.

Tiden er inne for at også skolefritidsordningen blir et universelt gode for alle barn i landet vårt.