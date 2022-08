Mange gruer seg til vinteren nå

Dagens samfunn flommer over av utfordringer for folk med anstrengt økonomi.

«En familie lurte på om vi hadde noen gulvtepper liggende», skriver Monika Schelander. I 2018 startet hun KIL-fondet som hjelper vanskeligstilte. KIL står for kjærlighet, inkludering og likeverd.

Monika Schelander Stifter av KIL Fond Bergen omegn

Jeg synes det er rart at norske politikere har så vanskelig for å forstå hvordan det faktisk er for «den vanlige» familie av Norge i dag. Og at «vi», som lever hverdagen de bestemmer over, ikke klarer å kjenne oss igjen i den hverdagen de beskriver.

I vår organisasjon, KIL Fond Bergen Omegn, får vi nå daglig henvendelser fra familier som søker hjelp til mat og klær, familier som tidligere akkurat klarte å få det til å gå rundt. Nå må vi si nei og sette familier på venteliste før de kan få hjelp.

I går gikk jeg gjennom avisartikler KIL-fondet har vært omtalt i. De går tilbake til 2019, og de samme problemstillingene går igjen. Men omfanget er større nå og kommer til å bli enda større. Vi tør nesten ikke tenke på behovet for hjelp som vil melde seg til jul.

Begrepet «lavinntektsfamilier» vil utover høsten og året 2022 gjelde flere familier, det vil være flere som vil trenge hjelp, og det vil være flere barn som vil merke store forskjeller på skole, i fritiden og blant venner.

Man kan spørre seg – hvem er den vanlige familien i Norge?

En vanlig familie har huslån, husleie om de bor i borettslag, kommunale avgifter om de bor i hus, gjerne billån, høye strømpriser, økte utgifter på mat, økte drivstoffutgifter, utgifter på barn (barnehage, SFO, skole, fritid, bursdager), klær, mat, wifi, telefon og annet. Uavhengig om det er én inntekt inn i husholdningen eller to, så er det slik at alle nå kjenner på en redsel for hvordan dette skal gå.

Også i fjor var det etterspørsel etter tepper og annet som varmer. I år blir hjelpebehovet mye større, tror Schelander.

Det er ikke mer enn en uke siden vi fikk en henvendelse fra en familie som lurte på om vi hadde noen gulvtepper liggende og om vi kunne spørre ut etter en gassovn. De gruet seg allerede til høsten og vinteren. De vil forberede seg på at det kommer til å bli tøft.

En familie på fire har i sommer fått en strømregning på 4000 kroner på en måned. Fortvilet over at dette var i en sommermåned, lurte de på hvordan det da blir månedene som kommer.

Tidligere i år ble det hevdet fra politikerne at familier ville få mer å rutte med i 2022, men når en gikk dette regnestykket etter i sømmene, viste det seg at man ikke hadde tatt høyde for det meste av prisveksten. Man kunne heller ikke der regne med at verdensbildet skulle se slik ut som det nå gjør, en situasjon som påvirker økonomien på alle nivå.

Dette preger hverdagen til en vanlig familie i Norge.

Når slagordet «det er vanlige folks tur» ble brukt for å vinne valgkampen, så forventer vi at det faktisk realiseres nå. For vanlige folk sliter med å klare seg.