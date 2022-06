Urett om omgrepsbruk

Det gjer noko med ein når personar og grupper blir omtalt på bestemte måtar.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe tek til motmæle mot BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Kjersti Toppe Barne- og familieminister

Kommentator Stig Arild Pettersen meiner i BT 3. juni at politikarar har vore naive i møte med Forandringsfabrikken.

Eg er einig med Pettersen i at det som har kome fram om dei indre forholda i stiftinga, er svært alvorleg. Barnevernsfeltet treng barn og unge sine stemmer. Vi må kunne stole på at det er barn og unge sine stemmer vi då lyttar til.

Men Pettersen bommar når han hevdar at eg vil fjerne uttrykk som « alvorlege åtferdsproblem» frå den nye barnevernslova etter oppmoding frå nettopp Forandringsfabrikken og til skepsis frå ei rekke fagfolk. Vi har lytta til mange i denne saka. Kven er denne rekka av fagfolk han viser til? Veit Pettersen kven som har oppmoda meg til det?

Eg har foreslått endringa av fleire svært gode grunnar. Eg har gjort det fordi Stortinget har bedt meg om det. Eg har gjort det fordi eit norsk offentleg utval har foreslått det. Sist, men ikkje minst, har eg gjort det fordi eg sjølv meiner det er rett.

Hadde du likt å seie til venene dine på skulen at du budde på ein åtferdsinstitusjon? Det trur eg ikkje. Du hadde truleg valt eit anna ord.

Det bør vi òg gjere. Eg tenkjer at åtferdsinstitusjon er unødvendig belastande og verkar stigmatiserande. Stortinget har denne veka, etter forslag frå meg, vedtatt at «åtferdsinstitusjon» i barnevernslova skal endrast til «barnevernsinstitusjon». Meiner Pettersen at dette er feil fordi Forandringsfabrikken er blant dei mange som har meint at dette er rett?

Ord og uttrykk er ikkje så viktig, tenkjer du kanskje. Men språk er viktig. Det gjer noko med ein når personar og grupper blir omtalte på bestemte måtar. Det signaliserer verdiar som det er viktig å vere bevisste på. Har ungdommen «rømt» frå barnevernet, eller er han «sakna»? Er ungdommen «plassert» i fosterheim (som ei pakke), eller flyttar ho dit for å få ein ny heim? Er du eit «barnevernsbarn», eller eit barn – som får omsorg frå barnevernet?

Barn som i dag bur på åtferdsinstitusjonar, kan ha alvorleg psykisk sjukdom. Då er ikkje åtferda det reelle problemet, men årsaka til ho. Det er ein ekstra grunn til å fjerne akkurat det omgrepet i barnevernslova. Pettersen skriv skarpt om Forandringsfabrikken. Det er rett. Men ikkje alt som Forandringsfabrikken har tatt opp, er dermed urett.