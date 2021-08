Formuesskatten tapper norske bedrifter og gir utenlandske fortrinn

Eigil Knutsen (Ap) bør lese programmet vårt.

Kommunene vil ikke rammes av redusert formuesskatt, mener Ove Trellevik (H).

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Høyre i Hordaland

Debatten om formuesskatt, en skatt Eigil Knutsen (Ap) forsvarer, handler om hvilken retning Norge vil gå i for privat eierskap. Skal vi fortsette å ha hjørnesteinsbedrifter med lokale, norske eiere, eller skal vi akseptere at det meste til slutt blir eid av internasjonale fond? Formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital og gir konkurransefortrinn til utenlandske eiere.

1. Rettferdig skatt?

De svenske eierne av Ikea i Åsane betaler ikke formuesskatt, men det gjør eieren av Vestlandske Heiltremøblar. Er det slik vi vil ha det? Når utenlandsk eierskap står for om lag en fjerdedel av all omsetning i Norge, er ikke dette et trivielt moment.

2. Skatten er en bedriftsskatt

Hvis du eier en bedrift og må betale formuesskatt på den, gjennom å ta utbytte fra bedriften, så er det jo en skatt selskapet betaler. Det familieeide hotellet Solstrand betaler formuesskatt uavhengig om de går med overskudd eller ikke.

3. Høyre skal ikke fjerne hele skatten

Eigil Knutsen bør lese programmet vårt. Vi skal ikke fjerne hele formuesskatten, kun på arbeidende kapital. Det betyr at skatten for å eie aksjer i bedrifter og driftsmidler, blant annet fiskebåter, maskiner og redskaper skal fjernes. Høyre har en ansvarlig skattepolitikk. Arbeiderpartiet sitt forslag til endringer vil skape 6000 flere nullskattytere.

4. Mer skatt til Oslo gir maktkonsentrasjon

Ap påstår det vil gi mindre maktkonsentrasjon å tappe norske bedrifter for kapital lokalt og sende pengene til Oslo, og la politikerne bruke disse på nye tiltak. La heller bedriftene få beholde pengene lokalt og skape arbeidsplasser selv.

5. Forskjellene er små

Inntektsulikheten i Norge har gått ned, viser tall fra SSB. Norge er sjette laveste av de 37 OECD-landene. I studier der man har inkludert overføringer og verdien av offentlige tjenester, dvs. utvidet Gini, har Norge hatt Europas laveste ulikhet.

6. Kommunene vil ikke rammes av redusert formuesskatt

Knudsen lurer leserne. Det er bare en måned siden han stilte finansministeren spørsmål om dette, og fikk til svar at kommunene blir kompensert for reduksjoner i formuesskatten.

7. Aksjer er eierskap i bedrifter

For mange er aksjer eierskap i egen bedrift og arbeidsplass. Gravemaskiner, fiskebåter, varelager og andre redskaper er arbeidende kapital, eid gjennom aksjer. Større investeringer i aksjer gir flere arbeidsplasser og verdiskapning.

8. Østlandet er faktisk minst utsatt for formuesskatt

Oslo og Akershus er de områdene i Norge der færrest ansatte jobber i et selskap som betaler formuesskatt. I Oslo gjelder dette 30 prosent av alle ansatte i aksjeselskaper, mens i Hordaland er det 41 prosent og i Sogn og Fjordane er det 48 prosent.

9. Ap-medlemmer skriver rapport

Professor Kjetil Storesletten har i et innlegg i DN hevdet at metoden som Frischsenteret bruker, ikke holder mål. Storesletten forklarer også i NRKs Politisk kvarter hvorfor rapporten ikke har tilfredsstillende kvalitet. Antakeligvis hadde forskeren Knut Røed gjort seg opp meninger om formuesskatten lenge før den ble skrevet. Han er nemlig medlem av Ap.

10. Skatten er Vestlandsfientlig

Norske bedrifter bygger landet. Jeg håper Knutsen blir med på en vestlandstur for å møte norske bedriftseiere som må betale formuesskatt. Deres formue er ikke pengene de har i banken. Den er rusten kjetting, båter i opplag, maskiner og utstyr.