Ti advarsler før valget

Høyere skatter, mindre valgfrihet og økt sløseri kan bli resultatet hvis venstresiden vinner valget.

Alle partier ønsker det beste for Norge, men det er likevel gode grunner til å advare mot venstresidens politikk, mener Peter Frølich (H).

Peter Frølich Stortingsrepresentant (H)

Alle partier ønsker det beste for Norge. Men det er likevel gode grunner til å advare mot deler av venstresidens politikk, uten samtidig å bli en dommedagsprofet.

Her er ti ting jeg tror kan skje ved et regjeringsskifte – og Høyres egne løsninger.

1 Høyere skatt for veldig mange Ap vil øke skattene med syv milliarder kroner. SV, Rødt og MDG vil øke dem med mellom 22 og 48 milliarder, sammenlignet med årets statsbudsjett. Dette kan bety økt skatt for mellom 600.000 og 1,1 millioner nordmenn. Høyre vil redusere skattene og sier blankt nei til arveavgift.

2 Økt sløseri Venstresiden vil reversere nødvendige reformer, som jernbane- og politireformen, skriver innsenderen. Venstresiden varsler en stor utvidelse av offentlig sektor. De vil stoppe sunne konkurranseutsettinger, og bruker allerede enorme summer på å kjøpe opp private virksomheter. I tillegg vil de reversere nødvendige reformer som jernbanereformen, politireformen, domstolsreformen og kommunereformen. Dette vil innebære et gigantisk sløseri. Høyre stiller seg 100 prosent bak reformene og vil fortsette moderniseringen av offentlig sektor.

3 Mindre kunnskap i skolen Regjeringen har økt kunnskapskravene for lærere som underviser i engelsk, norsk og matte. Karakterkravene for lærerutdanningen har også økt. Lærere kan for første gang ta masterutdanning. Viktigst av alt: Elever som henger etter i 1.–4. klasse får nå ekstra tett oppfølgning. Alt dette ble vedtatt mot stemmene til partier på venstresiden. Det er uvisst hvor mye som vil reverseres, men en ting er klart: SV har vedtatt at de vil fjerne lekser, karakterer og eksamen.

4 Politi- og forsvarsbudsjettene vil flate ut Siden 2013 er det brukt svimlende summer på å styrke politiet og Forsvaret. Store milliardbevilgninger til politifolk, militærutstyr og soldater høres ikke akkurat ut som rødgrønn politikk ...

5 Valgfriheten vår reduseres Private tjenester supplerer velferdssystemet vårt på en fantastisk måte. Som pasient kan man i dag velge fritt – på statens regning – mellom offentlige og private behandlingstilbud. Dette har særlig hjulpet personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Partier på venstresiden vil ufattelig nok avskaffe denne rettigheten. De kjemper også målrettet mot private barnehager, private barnevernsinstitusjoner, friskoler og private sykehjem. Målet er mest mulig offentlig kontroll. Høyre vil gi alle frihet til å velge det tilbudet de ønsker, gratis, enten det drives av det private eller offentlige.

6 Identitetspolitisk tull Kun kvinnelige gatenavn, «avkolonisering» av skolepensum og riving av statuer er en liten smakebit på kampsakene i venstresidens ungdomspartier. Det er bare å stålsette seg for flere selvrettferdige forslag fremover. Høyre er mot å konstruere konflikter basert på kjønn, identitet eller bakgrunn. Vi er også mot å fjerne historiske minner fra bybildet.

7 Færre krav til aktivitet og innsats Fraværet har stupt, og flere fullfører videregående som følge av fraværsregelen, skriver Flølich. Bildet er fra Åsane videregående skole. En velferdsstat kan ikke bare innebære rettigheter. Det må også medføre plikter og ansvar for eget liv. Regjeringen har derfor innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Dette hindrer lediggang og får flere tilbake i jobb. Det stilles også strengere krav om norskopplæring for flyktninger. I skolen har elevene fått plikt til å møte opp i klasserommet dersom de ikke har gyldig fravær. Dette har ført til at fraværet har stupt, og rekordmange elever fullfører nå videregående skole. Å stille krav er å bry seg. Men det er ikke alltid populært. Mange fornuftige krav vil trolig fjernes på grunn av misforstått snillisme fra venstresiden.

8 Næringsfiendtlige reguleringer Næringslivet vil rammes av et regjeringsskifte. Det kan være på grunn av symbolsk miljøpolitikk, handelsproteksjonisme, nye forbud, økte skatter, eller lover som gjør det vanskeligere å ansette folk. For eksempel er det varslet forbud mot innleie av arbeidskraft. Flere partier vil også avslutte norsk olje- og gassproduksjon og si opp EØS-avtalen. Dette er så vanvittig at det neppe skjer – heldigvis. Høyre ønsker et sterkt næringsliv og færre reguleringer. Ikke minst: Vi slår ring om EØS-avtalen.

9 Økt innvandring Innvandring er en berikelse for Norge på mange måter. Vi har også en moralsk plikt til å hjelpe mennesker i nød. Men ukontrollert innvandring kan destabilisere samfunnet – både økonomisk, sosialt og politisk. Høyre har derfor strammet inn asyl- og innvandringspolitikken. Venstresiden vil øke innvandringen. Særlig SV, MDG og Rødt ønsker en uansvarlig stor økning.

10 Mindre veibygging enn planlagt Regjeringen har lagt opp til massiv bygging av veier og jernbaner. Alle de store samferdselsprosjektene på Vestlandet skal gjennomføres. Store deler av venstresiden ønsker derimot reduksjon i veibygging. Her er det duket for store omkamper og skuffelser. Tiden vil vise om spådommene er overdrevne eller ikke. Det sikreste er å gi Erna Solberg fire nye år.