Jo, vi trenger Bybanen!

Alternativet er et trafikalt hjerteinfarkt i Bergen.

«Det beste med Bybanen er hvor mange det er plass til, på et relativt lite areal», skriver innsenderen.

Josefine Gjerde Andrekandidat for MDG i Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nils Haugland i FNB stiller spørsmål ved om Bybanen er så fremtidsrettet som vi i MDG påstår. Svaret er at en klimavennlig og god utvikling av Bergen er helt avhengig av Bybanen for å lykkes.

Ingen kan benekte at vi har for mye bilkø og kaos her i Bergen. FNB har helt rett når de viser til at vi har store trafikale utfordringer for kjørende vestover mot Sotra og nordover mot Åsane og Nordhordland. Men løsningen er ikke mer av fortidens løsninger og mer natur under asfalt, løsningen er Bybanen.

Les også Innlegget hun svarer på: Personbilen er frikjent, men hva med Bybanen?

Det beste med Bybanen er hvor mange det er plass til, på et relativt lite areal: opptil 8400 personer har Bybanen plass til å frakte hver eneste time, hver retning. Banen erstatter rundt 90 busser i timen i sentrum. Den gir oss bedre luft, mindre støy og mye bedre plass til at folk kan gå eller sykle.

FNB glemmer også at når flere reiser kollektivt, får vi bedre plass på veiene til dem som er avhengig av bilen. I dag er det 60.000 passasjerer mellom sentrum og Flesland. I 2040 vil det være ytterligere 35.000 passasjerer på Bybanen til Fyllingsdalen og 50.000 nordover til Åsane. Det betyr at vi får nærmere 150.000 passasjerer hver eneste dag som reiser på en arealeffektiv og miljøvennlig måte.

Josefine Gjerde er andrekandidat for MDG i Hordaland i høstens stortingsvalg.

Ved å flytte flere folk fra bil til bane slipper næringstransport og busser å stå i kø bak menn i dress som sitter alene i bilen på vei til jobb. Konsekvensene av at alle som i dag reiser med Bybanen heller tok bilen, ville vært et trafikalt hjerteinfarkt i Bergen som vi aldri klarer å bygge oss bort fra med flere motorveier. Det hjelper også lite at bilen er elektrisk. Plass tar den uansett.

FNB viser til rapporten fra regjeringens eget ekspertutvalg, som sier at vi må være åpne for å ta i bruk helt ny teknologi. Det er vi i MDG helt enig i! For eksempel vil selvkjørende, utslippsfrie biler som man bestiller på nett eller mobil, bety mye for folk i grisgrendte strøk med dårlig kollektivtilbud. Men studier viser også at det kan bety at biltrafikken i byene eksploderer hvis alle skal bli hentet i hver sin selvkjørende bil heller enn å reise kollektivt.

Bybanen er vårt beste håp for en klima- og naturvennlig byutvikling i Bergen. FNB må gjerne ta til orde for å erstatte Bybanen med noe smartere, og vi blir gjerne med på den debatten, men da skylder de bergensere å komme opp med forslag som ikke kveler oss med biltrafikk.