Er Russland berre ein røvarstat på tokt? Det er ikkje fullt så enkelt.

Det er liten grunn til å tru at sjølv full økonomisk boikott vil endre stoda til Ukraina si føremon.

Det finst døme på at småstatar som utøvar ein pragmatisk politikk, kan lukkast godt, skriv innsendaren. Han har von om at ei fredleg løysing enno er mogleg. På biletet held ein ukrainsk soldat vakt ved eit kontrollpunkt i Kharkiv, Ukrainas nest største by.

Tor Ivar Strømmen Orlogskaptein og doktorgradsstipendiat ved FHS/Sjøkrigsskulen

Mange ser med stor uro på kva som skjer i Ukraina. Dei ser eit sjølvhevdande Russland som tilsynelatande skyr ingen midlar i ein uhemma aggresjon utan omsyn til folkerett og moral.

Å sjå med uro på dette gjer me både klokt og rett i, men slik uro leiar ikkje til korkje fred eller mellomstatlege relasjonar me er tent med. For å få det må me ta innover oss røyndomen i stoda, og den røyndomen er det diverre langt på veg Russland som definerer.

Den sannsynlege målsetjinga for Russland vil vere å annektere alle dei russiskspråklege områda i Ukraina, trur orlogskaptein og doktorgradsstipendiat ved FHS/Sjøkrigsskulen, Tor Ivar Strømmen.

Det første me bør ta innover oss, er at den russiske tilnærminga til internasjonal politikk ikkje er verdibasert, men realpolitikk. I deira auge er det internasjonale politiske systemet grunnleggande eit anarki kor makt gir påverknad og tryggleik, og kor makt er ein absolutt storleik som kvar einskild stat berre har ein lut av.

Følgjeleg: Aukar nokon si makt, så minkar andre si makt. Vidare, så er det makt som gir tryggleik og sjølvstende, og følgjeleg: Det er berre dei sterke som er sjølvstendige. Eller for å seie det enkelt: Makt gir rett, ettersom makt trumfar rett.

For det andre er Russland sitt utsyn prega av historia, geografi og deira erfaringar med omverda, slik også alle andre statar er prega. Russland har ikkje naturlege grenser og har blitt invadert av den eine stormakta etter den andre.

Russland har oftast vore både svakare og har hatt store utfordringar med å møte trugslane, men samstundes har den jamne russar alltid fått det verre når fienden stod på deira jord. Redninga deira har difor alltid vore geografisk djupne, utmatting av fiendens ressursar og utnytting av folket si toleevne. Dette sjølvbiletet lever i beste velgåande.

Når sjølvbiletet blir kombinert med ei grunnfortelling om at Ukraina – i det minste Nyrussland, altså dei austlege og sørlege delane av Ukraina, ikkje berre naturleg og historisk er ein del av Russland, men òg ein essensiell buffer mot aggresjon, så ser me kva dei ynskjer å oppnå. Russland ynskjer å skape ei tryggingssone basert på si forståing, og dei ønskjer å auke si relative makt.

Dette er altså ikkje berre eit simpelt landnåm eller ein røvarstat på tokt. Det er heller ikkje tilstrekkeleg å gje dei Krim og Donbas. Då vil dei framleis ha same utfordringa, i deira auge, med eit Ukraina som opnar deira hjarteland for trugslar, og dei vil ikkje lengre ha handlingsrom for å dominere grenselanda.

Dei vil difor ikkje stogge med Donbas, dei vil trappe opp ytterlegare – og den sannsynlege målsetjinga vil vere å annektere alle dei russiskspråklege områda i Ukraina, og dessutan presse fram ein permanent nøytral status for rest-Ukraina – og om ikkje, ha full politisk kontroll over heile Ukraina.

Russlands president, Vladimir Putin, anerkjente mandag 21. februar sjølvstendet til dei østukrainske regionane Donetsk og Luhansk.

Eit naturleg spørsmål er om Vesten kan stogge Russland – eller beskytte Ukraina sitt sjølvstende? Eg trur at med mindre me er budde på å risikere stormaktskrig med overhengande sannsyn for bruk av atomvåpen, så kan me ikkje det. Økonomiske sanksjonar kan råke Russland hardt, men så lenge deira eige folk ser staten si overleving som viktigare enn den einskilde innbyggar si velferd, så vil Russland tole slike påkjenningar langt betre enn dei fleste andre land.

Det er difor liten grunn til å tru at sjølv full økonomisk boikott vil endre stoda til Ukraina si føremon. Tvert imot vil ei slik framferd berre leie til enda sterkare band mellom Russland og den verkelege trugselen mot den liberale verdsorden me ynskjer – altså Kina.

Kanskje det er på tide å føre realpolitikk også frå Vesten si side? Kanskje me bør innsjå at me berre kan møte realpolitikk med realpolitikk, men at det også innanfor realpolitikk finst rom for fredeleg utvikling og velferd. Det finst faktisk historisk empiri på at småstatar som utøvar ein pragmatisk politikk, kan lukkast godt.

Sjølv om Finland og Austerrike mangla fullverdig utanrikspolitisk sjølvråderett under Den kalde krigen, så lukkast begge statane med å leve i fred, med å utvikle liberale demokrati og med å få stor økonomisk framgang.

At Russland blir fremstilt som eit trugsmål for Vest-Europa, er ikkje eit nytt fenomen. Dette satiriske kartet er frå 1877.

Dette kan vere løysinga på noverande stode også. Eit Ukraina som legg til grunn ei tilsvarande grunnhaldning, basert på harde realitetar og realpolitikk, kan faktisk kome ut av noverande stode med ei god framtid. Føresetnaden er sjølvsagt faktiske garantiar frå stormaktene for deira vedvarande ukrenkelege nøytralitet, og at dei sjølv forpliktar seg til å vere nøytral overfor alle statar. Altså ein eksistens som sjølvstendig stat med garantiar og plikter på line med kva Belgia hadde under Londontraktaten av 1839.

I sum: Å akseptere makta sitt prerogativ og historiske røyndomar er kanskje den einaste vegen som kan hindre ei framtid prega av krig, tvangsmakt og råskap, og det er kanskje den einaste vegen som gir Russland den opplevde tryggleiken dei ynskjer og ei geostrategisk stode dei er viljuge til å leve med. Alternativa er diverre, med stort sannsyn, verre.