Fylkespolitikerne må våkne.

I BT kunne vi lese en historie om at en heller ville utbedre veinettet i Nordhordland fremfor å bygge bro over Masfjorden. Nei, gode leser, vi kan ikke det. Stortinget har vedtatt fergeavløsningsordningen for at man skal kvitte seg med flere fergesamband, ikke for å bygge veier.

Det handler således ikke om pengene skal brukes på bro eller vei. Det handler om hvor disse fergeavløsningspengene skal havne, om hvilke fergesamband som skal erstattes med broer, og hvilke samband i hvilke fylker som skal prioriteres. Det er sentrale myndigheter som avgjør dette, ikke den enkelte fylkeskommune.

Ordningen med fergeavløsningsmidler er utvidet til 40 år og omfatter nå også fylkeskommunale fergestrekninger. Dette fordi Stortinget ønsker å satse på samferdsel og fergefrie løsninger også i distriktene. I en kort overgangsfase kan en bruke de gamle vilkårene som egentlig er en gavepakke til fylkeskommunene, som har hatt marginale prosjekt.

Broen over Masfjorden er et slikt prosjekt. Det er et godt prosjekt som knytter Gulen og Masfjorden sammen på en hensiktsmessig og fremtidsrettet måte. Også kommunene må belage seg på mer samarbeid og samhandling i årene som kommer. En bro vil således være viktig.

Ordningen med fergeavløsningsmidler i overgangsfasen er så god at det burde vært kamp om dem, men her i Hordaland ser det ut til at en vil unngå dem. Fylkespolitikerne må våkne. Mener de at det er bedre å betale for ferge til evig tid enn å kun betale fergekostnad i 40 år og deretter ha «gratis bro»? Jeg tviler på at statens overføringer i fremtiden viser at det er en rett beslutning å si nei takk.

Det er nå en kan få forpliktende avtale med staten i hele 40 år. Den som tror at statens overføringer til fylkene vil bli like gode i fremtiden uten en avtale om fergeavløsning, nå etter at staten har gjort sitt for at en skulle få færre fergesamband, må tro om igjen. Nå bør Hordaland fylkeskommune benytte muligheten de har og få frem en søknad innen fristen 31.12.2017.