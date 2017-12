Tenk om hvert menneske i Bergen hadde vært et kjærlighetens kraftsenter.

Skal det bli fred i verden, må vi begynne med oss selv, er det blitt sagt. Men hva betyr det å begynne med seg selv? Dette kan vi gjøre gjennom de fem prosesser jeg har kalt de fire V-er og en R.

Varme: Det viser vi ved å være imøtekommende og omsluttende, både i språkbruk og kroppsholdning. Vi viser varmen også ved et smil, et åpent blikk og et åpent ansikt.

Vennlighet: I ekte vennlighet ligger et ønske om å være i en åpen relasjon til et annet menneske med nærhet, omsorg og omtanke i budskapet.

Vitalitet: Vitalitet viser seg i kraft og i sprudlende intensitet, glede og spontanitet.

Vilje: Vilje handler om å stå på med kraft og utholdenhet i den retning vi har bestemt oss for å gå for å nå vårt mål.

Respekt: Respekt for et annet menneske, slik psykologen Erik From definerer det, handler om at vi ser og aksepterer dette mennesket slik det er, uten å kreve at personen forandrer seg for å tilfredsstille våre ønsker og behov.

Når vi henter frem varme, vennlighet og vitalitet, og uttrykker disse kvaliteter med viljestyrke og respekt overfor andre, vil vi fremstå som et kjærlighetens senter. Tenk deg at hvert menneske i Bergen hadde vært et lite kjærlighetens kraftsenter. Bare i Fyllingsdalen vil det da være 30.000 kraftsentre, og Oasen vil være en yngleplass for kjærlighet.