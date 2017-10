Egen matproduksjon blir bare viktigere. Da hjelper det ikke at politikere i Bergen ødelegger matjord til fordel for næringsbygg.

Den siste tiden har vi stått overfor en rekke utfordringer når det gjelder matproduksjon i landet vårt. Regnet har øst ned på Vestlandet og gjort god matjord til om myrer slik at kornet har råtnet på strå. Sørlandet har vært offer for en flom de ikke har sett lignende til noen gang. Dette har vært med på å true store deler av matproduksjonen vår i Norge.

I Norge er tre prosent av landarealet vårt dyrket mark. Matjord er ikke fornybart, derfor er matjorden vi har svært verdifull. Med en økende befolkning og klimaendringer som rammer matproduksjonen over hele verden, blir det ekstra viktig at vi tar hensyn til vår reelle selvforsyningsgrad. Vi kan ikke lenger basere vår selvforsyningsgrad på import av mat fra utlandet.

Det er slettes ikke utenkelig at klimaendringer og befolkningsvekst, kombinert med politisk ustabilitet, kan påvirke Norges matimport. I krisetider er mat til egen befolkning viktigere enn penger. Uansett hvor hardt vi rister på seddelbunken, er det altså lite trolig at de store mateksporterende landene vil være villige til å selge sin mat til Norge dersom de ser at sin egen befolkning ikke har nok.

Egen matproduksjon blir bare viktigere og viktigere. Da hjelper det ikke at politikere i Bergen har bestemt seg for å nedbygge matjord til fordel for næringsbygg.

27. september vedtok bystyret i Bergen at 1000 dekar landbruksjord i Liland, Birkeland, Ådland og Espeland skal nedbygges. Dette er en fjerdedel av maksimalt areal matjord Stortinget har bestemt kan forsvinne i året innen 2020.

Dette lover ikke godt for selvforsyningen vår i fremtiden. Norge er kompetente nok til å bygge næringsbygg og industri på andre steder enn på vår dyrebare matjord. Matjorden vår er i bruk, og vi har ikke råd til å miste noe av den! Med så lite matjord som vi har i Norge og sviktende avlinger på Sørlandet og Vestlandet, må vi i alle fall ikke bygge ned matjorden i Bergen eller noe annet sted.