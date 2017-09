Nå må Bergen kommune gi et tydelig forslag til plassering av den nye marine klyngen.

Det er en fantastisk nyhet at regjeringen går inn for samlokalisering av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Verdens flotteste marine forskningsmiljø i Bergen kan dermed få det det trenger for å utvikle seg videre. For at klyngen skal lykkes, må den imidlertid ha tilstrekkelig areal til å huse funksjonene og aktørene som trengs. Da er Dokken det eneste reelle alternativet, og Akvariet må med. Og det trenger slett ikke ta 30 år å bygge klyngen her.

Dette er det eneste lokaliseringsalternativet med nærhet til UiB som har plass til Akvariet og forskningsskipene. Dagens aktører, Akvariet, næringen selv og nyetableringene, må ha plass til å utvikle hele sitt potensial både om 20, 30 og 50 år. Akvariet kan igjen bli den attraksjonen den fortjener å være – en turistattraksjon i verdensklasse.

Dersom det ikke skjer, står dramatisk nok Akvariet i fare for å måtte stenge dørene. Det kan rett og slett ikke Bergen være bekjent av. GC Rieber Eiendom har gjort en god jobb for å bygge opp et sterkt marint miljø på sin eiendom på Marineholmen, og skal ha all honnør for det. Men påstanden om at andre plasseringer enn Marineholmen vil forsinke prosjektet med 30 år, holder slett ikke vann.

Bergen Kommune har nå kjøpt Bring sitt 8000 m2 store bygg på Dokken. Om tre år vil Bring flytte herfra, og tomten frigjøres. Litt vestover har vi Jekteviksutstikkeren, som også frigjøres i løpet av 2-3 år. Inkluderer man nærliggende eiendommer, utgjør dette ca 75.000 m2 i offentlig eie. Med andre ord, det blir rikelig med plass på Dokken innen kort tid.

Hele Bergen Havn er vist som område for omforming og transformasjon i forslaget til ny kommuneplan (KPA). Alt ligger til rette for utvikling av en ny Marin klynge på Dokken. Arealene på Dokken er offentlig eid. Det betyr at kommunen selv kan bestemme hvilken finansieringsløsning de ønsker seg. Finansieringen kan være helt offentlig, men også en blanding av offentlig og privat kapital. Offentlig eierskap er et sterkt argument i Dokkens favør, fordi det gir høy fleksibilitet i forhold til finansiering av utviklingen. Og det gir gjennomføringskraft.

Det er plass til et forskningsmiljø i verdensklasse med forskningsskip ved kai, havobservasjonslaboratoriet, Akvariet, hotell, konferansefasiliteter, næringsaktører – alt lokalisert ved Byfjorden. Dette blir ikke bare et signalbygg, men en sann signalbydel.

Den marine forskningen kan være en katalysator for utvikling av byen vår, og vi må gripe sjansen nå når den er her. Da må våre folkevalgte velge det alternativet som er best for hele byens befolkning, ikke for private økonomiske interesser.

Nå må Bergen kommune på banen og gi et tydelig og samstemt forslag til plassering. Det krever politisk besluttsomhet og mot. Det har vi tillit til at både sentrale og lokale myndigheter viser for å realisere havbyen Bergen.

Forfatterne av dette innlegget eier ingen tomt på Dokken.