Er jorden rund?

Erik A. Hanson Førsteamanuensis ved UiB

Publisert 3. mars 2019







Bergens Tidende skriver på lederplass 27. februar at jorden er rund, at vaksiner virker og er ufarlige og at klimaendringene er menneskeskapte. Jeg er helt enig. Men jeg kan ikke forvente at alle uten videre skal være enige med BT, eller med meg.

Jeg er forsker og forskere er vant med kritiske spørsmål om forskningen sin. Hele poenget er også at vi ikke selv bestemmer hvilke spørsmål vi får, eller hvem som stiller dem. På samme måte må vi alle tåle at det blir stilt kritiske spørsmål rundt det som, for oss, oppfattes som sannheter.

Vi burde sette pris på at det blir stilt kritiske spørsmål. Det holder oss skjerpet og det hjelper oss å klargjøre nyanser. Verden er ikke alltid svart-hvitt. I alle eksemplene ovenfor vil det være nyanser.

Jo da, klimaendringer er ikke bare menneskeskapte, det finnes også naturlige variasjoner. I noen enkelttilfeller kan vaksinering gi uheldige bivirkninger. Og faktisk, jorden er ikke helt rund. Den er mer som en litt flattrykt ball.

I disse eksemplene har altså alle litt rett. Men tilstedeværelsen av nyanser endrer ikke hovedbudskapet. Som forskere har vi en kjempeutfordring med å kommunisere dette. Vi må kommunisere både helhet og nyanser, både fakta og usikkerhet. Og vi må ha troverdighet når vi gjør det.

I det postfaktuelle samfunnet er det god grobunn for alternative sannheter og konspirasjonsteorier. Men det siste vi må gjøre er å falle for fristelsen å latterliggjøre teoriene, eller de som stiler merkelige spørsmål.

En selvgod bedrevitende forsker har null troverdighet. Vi er dessverre mange som passer inn i den beskrivelsen.