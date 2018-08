Jobber man sammen med somaliske foreldre, vil man unngå mange problemer.

Det siste halvannet året har det vært mye diskusjon om koranskoler i Somalia. Flere norsk-somaliske ungdommer forteller at foreldrene har sendt dem til Somalia og koranskoler mot deres vilje, og de forteller at de der blir brutalt mishandlet.

Etter disse hendelsene forventet man at norske myndigheter ville komme med motreaksjoner. Det overrasker ikke mange at disse forslagene kommer.

Man kan ha forståelse for at regjeringen vil straffe foreldre som tilrettelegger for slike reiser. I april i år ramser stortingsrepresentanter opp flere mulige sanksjoner overfor slike foreldre. Men jeg mener at det er noe vesentlig som ikke nevnes i disse forslagene: Tiltak for forebygging og holdningsendring.

Erfaringene viser at når en jobber målrettet med dette, vil man unngå mange problemer.

Jeg mener Bergen er en av de byene i Norge som har lykkes med forebyggende arbeid. Etter å ha jobbet målrettet de siste 6- 7 årene, kan vi se gode resultater, for eksempel i samarbeid mellom barnevernstjenesten i Bergen og Bergen Moské. Dette kan vi bergensere være stolte av.

Hvis en sammenligner hvordan situasjonen var i starten av samarbeidet og i dag, er det nesten uvirkelig. De gode resultatene bygger på en stor grad av velvilje fra alle parter, og ressursbruk. Det er viktig å trekke frem slike gode samarbeidsprosjekter.

Et godt tiltak er International Child Development Programme (ICDP), hvor foreldre får veiledning for å kunne håndtere utfordringer knyttet til barneoppdragelse. Mange foreldre rapporterer tilbake at de opplever positive endringer. Dette er et sensitiviserende program som gir veiledning knyttet til mange utfordringer samt ansvar gjør foreldre.

Slike kompetansehevende tiltak gjør det enklere for foreldre å håndtere konflikten mellom dem og barn og ungdommer.

Det er viktig å straffe dem som utfører kriminelle handlinger mot barn og ungdommer, men man må gjøre det individuelt. Det er ikke alle foreldre som er kriminelle eller gjør kriminelle handlinger.