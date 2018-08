Garage blir nå kastet ut av sine lokaler uten å skylde leie. Huseier krever full leie for øvrige hotelletasjer mens dette har vært en byggeplass. Vi bestrider kravet.

I 2011 ble selskapet bak Garage, Musikkhuset AS, møtt med et ultimatum fra gårdeier om at Garage også måtte ta over driften og leiekontrakten for hans eget hotellselskap i samme bygg. Hvis vi ikke gikk med på dette, ville vi ikke få fornyet leiekontrakten for Garage. Vi ble dermed eneste leietaker i bygget gjennom to kontrakter.

Hotellet fremstår som et lavpristilbud, og hotelldriften ble krevende fra dag én. Dette toppet seg i 2016 med blant annet støttekonsertene for Garage som resultat.

I november 2017 ble det avholdt et møte mellom partene.

Efinor AS, som var på vei inn som ny aksjonær i vårt hotellselskap, var til stede.

Formålet med møtet var å reforhandle leiekontrakten og oppgradering av hotellet, da det var uaktuelt for oss å fortsette leieforholdet for hotellet under samme forutsetninger som før. I møtet ble det oppnådd felles enighet, og Efinor AS ble overbevist av det nye forslaget. Deretter har vi ikke fått skriftlige bekreftelser fra huseier på det vi avtalte i møtet.

Huseier ba oss så om å hente inn tilbud på totalombygging av lokalene. Vi fikk vi et tilbud som inkluderte oppussing av alle tre etasjer med hotell.

Huseier fant tilbudet for kostbart, og hevdet å kunne gjennomføre oppussingen mye rimeligere ved å ansette arbeidere selv. Arbeidet startet opp i januar.

I januar 2018 kjøpte Efinor 50 prosent av aksjene i hotelldriftselskapet. Slik fikk selskapet tilgang på frisk kapital.

Det var også enighet om at forfalt husleie for 2017 skulle fryses til vi var i normal drift igjen, men Efinor var villig til å gjøre opp skyldig husleie så snart kontrakt var signert.

Garage er ikke skyldig leie! Det står 276.000 kroner på en depositumskonto, tilsvarende nesten to måneders leie. Huseier har allerede fullmakt til å benytte denne.

Hevingserklæringen huseiers advokat, Mats Mæland, viser til er vi uenig i. Vi har besvart med at vi bestrider husleiekravet for hotellet i sin helhet.

Kravet nå stammer fra hotellet for første halvår av 2018, hvor hotellet har vært en byggeplass. Vi har avventet ny kontrakt der huseier skulle fravike husleiekrav, og vi skulle arbeide uten kompensasjon i ombyggingsfasen.

Hotellet er ennå ikke ferdigstilt. Vi har hatt deler av hotellet åpent i 2018, men samlet omsetning for første halvår er lavere enn hva husleiekravet/full husleie ville vært i perioden. Utfordringen vår har vært å få skriftlige avtaler på det vi har muntlig avtalt. Vi etterlyser skriftlighet i et halvt år, men blir i stedet møtt med krav om full betaling for husleie av hotellet.

Da husleiekravet kom samtidig med krav om tvangsfravikelse av lokalene i sommer, ba vi om et møte for å søke en løsning. Møtet ble satt til 10. august, da huseier ikke hadde anledning til å møte oss før denne dato. I stedet for å vente til møtedato, legger huseier ut lokalene til leie på finn.no den 8. august, to dager før vårt avtalte møte skulle finne sted.

Er det kvalifisert til «god forretningsskikk», slik Mæland krever av oss?

Mæland viser til en husleie basert på kvadratmeterpris. Dette er ikke relevant: Leiekontrakten er bygget opp rundt omsetning. Meland burde vite dette da han selv sitter på en kopi av denne.

Kontrakten har grunnleie på 1.650.000 kroner. I tillegg kommer 25 prosent av all omsetning mellom tre og fire millioner, 35 prosent av all omsetning mellom fire og fem millioner, og av all resterende omsetning 45 prosent.

En omsetning på fire millioner gir altså en leie på 1,9 millioner, som er lik 47 prosent av omsetning.

Mæland viser til bedre drift i årene 2010 og 2011, da huseier selv driftet hotellet. Det Mæland unnlater å opplyse om er at omsetningen den gang også inkluderer leie fra Garage på rundt én million kroner. Vi ble aldri informert om eller gjort oppmerksom på disse forhold da vi inngikk den opprinnelige avtalen i 2011.

Dette er alvorlig, og reduserte våre kalkyler med én million kroner, som påvirker våre muligheter til å dekke andre kostnader.

Her ligger også kjernen til hvorfor hotelldriften ikke bærer seg. For høy husleie, og for lite dekningsbidrag i antall kroner til å dekke øvrige kostnader. Ikke rart at han forlangte at vi skulle overta driften i 2011!

I 2018 har daglig leder hatt lønn fra Garage på 31.500 kroner pr. måned. I 2017 hadde daglig leder en samlet månedslønn på kr 56.000.

Vår egeninnsats ved ombyggingen det siste halvåret vært uten kostnader for huseier. Dealen var at vi skulle arbeide gratis og han skulle frafalle husleiekrav for hotellet.

Begge parter var enige om at en merkbar oppgradering av hotellet var påkrevd og skulle gjennomføres for å tilfredsstille kunders minimumsforventninger.

Etter hvert som arbeidet hadde svak fremdrift, meldte tvilen seg. I juni kontaktet vi A1-Takst for en gjennomgang av tilstanden i bygget. Deres rapport konkluderer med en rekke avvik, blant annet angående branntekniske forhold. Vi tok gjentatte ganger kontakt med huseier, uten å få svar. På dette tidspunktet sluttet han å svare oss.

Deretter kontaktet vi to uavhengige branntekniske firma. Begge disse rapportene konkluderer med at hotellet ikke kunne holdes åpen for publikum før omfattende avvik ble rettet. Igjen, ingen respons fra huseier.

Hotellet ble deretter stengt ned. Så mottok vi krav om tvangsfravikelse og full husleiebetaling for første halvår. Det ble det første skriftlige tilbud vi mottok fra huseier i 2018.

Vi forventet at huseier fulgte opp det vi avtalte i møtet i november. Vi har holdt vår del av avtalen. En merkbar kvalitetsheving av bygget ville gitt grunnlag for videre drift av hotellet. Vi ser nå at huseier har hatt en annen agenda.

Nå krever han oss for full husleie i perioden hotellet har vært en byggeplass. Garage går ut med badevannet uten å skylde husleie.