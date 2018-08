Google vil kunne sortere ungdommene etter hvor skoleflinke de er, hvor raskt de lærer spesifikke fag, og hvor sosiale de er.

Til skolestart i år får bergenske åttendeklassinger hver sin Chromebook. Google selger datamaskinene til skoler over hele verden til nær kostpris og med gratis programvare.

Det er billig i kroner og øre, men vi betaler likevel en høy pris. I praksis kjøper Bergen kommune datamaskiner til barna våre ved å selge persondataene deres.

En Chromebook lagrer elevenes tekster på Googles servere. Tenk på alt barna kommer til å skrive på disse maskinene: Stiler, oppgaver, meldinger til hverandre. De vil søke etter nettsider, bruke det innebygde webkameraet, se på YouTube og delta i diskusjoner.

Jan M. Lillebø

Heldigvis har staten en databehandleravtale med Google, og EUs nye personvernsforordning, GDPR, setter klare retningslinjer for hvordan persondata skal beskyttes. Men er dette godt nok?

Nye metoder innen maskinlæring og nevrale nettverk utvikles i rasende fart. Google vil kunne kartlegge våre ungdommer i detalj når de har et år med skoleoppgaver, utkast til e-poster som aldri ble sendt, og logger over alle søk som er gjort.

Google vil kunne sortere ungdommene etter hvor skoleflinke de er, hvor raskt de lærer spesifikke fag, og hvor sosiale de er. Det blir mulig å trekke slutninger om hvor de står politisk og religiøst, og om hvilken seksualitet de har. Navn og personnummer på bergenselever ble stjålet i et datainnbrudd denne uken, og det er ille. Informasjonen Google vil ha lagret på sine servere, er langt mer verdifull.

Det hjelper ikke at Google forteller til BT at «vi selger ikke elevers G Suite-data til tredjeparter», eller at de sier G Suite er annonsefritt. Tenk på hvor treffsikker Google kan gjøre reklamen til dagens 13-åringer når de er 18. Tenk hvor målrettede nyheter dagens 13-åringer kan få før stortingsvalget i 2025.

Google vil kjenne deres interesser, deres bekymringer og deres hemmeligheter. Stordata om et årskulls oppførsel er verdt mye mer penger enn Bergen kommune sparer på å velge en billig løsning.

Google selger sine billige Chromebooks til skoler over hele verden. I USA har en sjettedel av alle barn i grunnskolen og videregående skole en Chromebook.

Rapporten Spying on Students, fra Electronic Frontier Foundation, påpeker at foreldre og barn ikke har noe valg. Det går i praksis ikke an for en forelder å si nei, barnet mitt skal ikke ha Googlekonto. Skolen bestemmer at Google skal ha barnas persondata, og så må vi bare stole på at de følger reglene.

Snart vil barna mine begynne på ungdomsskolen og antakelig få hver sin Chromebook. Før det skjer, vil jeg vite nøyaktig hva det koster dem.

Hvilken informasjon samler Google inn om barna? Hva har Google lov til å gjøre med elevtekster og data om hvordan barna bruker tjenestene? Hvor lenge har Google lov til å lagre dataen? Hvordan sjekker kommunen at Google følger reglene?

Kjære politikere: Er dette verdt prisen?