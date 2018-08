En klok beslutning vil være å gå inn i Solberg-regjeringen.

Før stortingsvalget i 2017 gjaldt ikke tidligere garantier om at en stemme til KrF samtidig var en stemme til en ikke-sosialistisk regjering. Meningsmålinger under sperregrensen i tiden opp mot stortingsvalget førte til at Hareide tre dager før valgdagen gikk ut og sa at en stemme til KrF også var en stemme til Erna Solberg som statsminister.

Resultatet av valget plasserte partiet i en avgjørende vippeposisjon. KrF har erklært seg som et blokkuavhengig parti. Partiets politiske håndverkere har sikret partiets særinteresser på en god måte i Stortinget.

KrF er et annerledes parti i den forstand at storparten av stemmene ved stortingsvalg kommer fra Sør- og Vestlandet. I dagens stortingsgruppe på åtte personer kommer syv fra Sør- og Vestlandet. Her har partiet sitt såkalte verdikonservative grunnfjell som antas å være skeptisk til å delta i eller støtte en Ap-ledet regjering.

Dette grunnfjellet mener at den politiske avstanden til Ap er betydelig. Det kan vises til Aps kritiske syn på private skoler og kritiske holdning til Israel.

Aps nærmeste støttespiller, LO, vedtok full boikott av Israel på sin siste kongress. Ap-ledede kommuner som Trondheim og Tromsø har også fattet boikottvedtak mot Israel.

Det siste landsmøtet i Ap vedtok også å fjerne K-en i KRLE-faget i skolen. Mange i KrF husker ennå hvem som har vært KrFs hovedmotstander i mange livssynssaker de siste tiårene.

Et hovedproblem for KrF er en manglende evne til å kapre velgere fra andre partier. Det er derfor forståelig når Hareide sier at «hovedutfordringen er å få nye KrF-velgere, ikke dagens lojalitet blant velgerne.»

Jeg tror partiet får god anledning til å teste nettopp dette i tiden fremover.

De som har vilje til å se, observerer et KrF på vei mot et linjeskifte i norsk politikk. KrF har et landsmøtevedtak mot regjeringssamarbeid med Frp. Dette ligger hundre prosent fast og begrunnes med den store politiske avstanden mellom KrF og Frp. Sylvi Listhaug som ny nestleder i Frp vil neppe øke samarbeidsviljen.

Partiet De Kristne blir av og til angrepet av KrF mest fordi partiet kan bety en fare mot KrF på sikt.

Når det gjelder Høyre, nevnes verdiliberalisering. Men det som er fraværende, er en analyse av hvilken «verdiopphenting» man vil få ved å delta eller støtte en Ap-ledet regjering, hvor også SV vil være en del av det parlamentariske grunnlaget.

I debatten om partiets samarbeidsstrategi frem mot landsstyremøtet 28. september, nevnes at partiet må ta modige beslutninger. Et linjeskifte mot Ap vil utvilsomt være modig. Intet mindre enn partiets eksistens som riksdekkende parti vil etter min mening settes i spill.

En klok beslutning vil være å gå inn i Solberg-regjeringen. Men med dagens politiske ledelse i KrF er dette et utenkelig alternativ.

De to alternativene som gjenstår, er å rendyrke og utvikle rollen som et blokkuavhengig parti, eller foreta et linjeskifte mot Ap.

Jeg tror meningsmålingene frem mot 28. september vil avgjøre hvilket alternativ som blir valgt. Blir det vedvarende meningsmålinger under sperregrensen, blir partiledelsen nødt til å sette et linjeskifte på vent.