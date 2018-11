DEBATT: Som gammel sjømann skjemmes jeg langt inn i hjertet av maritime brødre som lar seg intervjue og skal forklare hva man burde ha gjort.

Spekulasjonene er i gang. Hva gikk galt, hvem hadde feil, og hvem eier fakta? Lydlogger publiseres på nettet, ungdommer intervjues, og det dukker opp «forstå-seg-på»-figurer av alle mulige slag.

Som gammel sjømann føler jeg skam, jeg skjemmes langt inn i hjertet av maritime brødre som lar seg intervjue – forklarer hva man burde ha gjort, og lar egen «fem minutter» blende en offisers ære.

For all del - har man gjort feil, skal man granskes, og få sin straff om man har begått ulovlige handlinger. Men dette skal gjøres på riktig måte. Sjøloven gir både ansvar, plikter og legger føringer på hvor og hvordan havari skal granskes.

Når jeg ser mediedekningen av havariet, har jeg en dyp medfølelse for offiserene og sjøfolkene som sto til rors da ulykken inntraff. Jeg føler også en utrolig tristhet over hvordan saken legges opp til å bli en offentlig gapestokk.

Jeg er sjøkaptein, har begått mine feil og stått til ansvar for mine handlinger, men det har vært innenfor rammen til både lovverk og maritime etiske verdier. Å oppkonstruere hendelsen, slippe til stemmer og starte offentlige spekulasjoner for å jakte syndebukker, blir for meg nesten grusomt.

Jeg tenker igjen på dem som sto til vakt denne natten, jeg tenker på deres videre liv og håper de skal slippe og bli stemplet i en offentlig gapestokk for en hendelse som vi ennå ikke vet hvorfor inntraff.

Jeg håper at granskningen gjøres etter de lover som gjelder for sjøfolk, og at de som gir sine uttalelser tenker seg godt om. Så lenge det er mennesker som tar avgjørelser, vil feil kunne skje, både til lands og til vanns.

Jeg må spørre meg selv: Hvilken nyhetsverdi ga lydloggen meg? Hvem er det som skal gi meg sannheten? Og legger samfunnet her opp til en gapestokk som vi nesten aldri har sett maken til? Fire milliarder – det er mye penger. Som VG skriver - nesten et helt årsbudsjett for hele Sjøforsvaret.

Jeg ber om at samfunnet viser aktsomhet, la saken ligge til forklaringene er avgitt i rette fora, og at menneskene som var involvert ikke blir gjenstand for personforfølgelse. Jeg legger mitt eget sjømannskap på bordet. Jeg har begått mine feil, rett og slett fordi jeg ikke er perfekt. Jeg er et menneske.

Min tanke går til alle som var om bord på KNM Helge Ingstad natt til torsdag den 8. november 2018. En kollegial og støttende skulder til skipets offiserer, og en bønn om at samfunnet viser alle omsorg.