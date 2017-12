Nå har vi diskutert helikoptre, spesialstyrker og utstyr lenge nok . Det er lite som tyder på at det har gitt oss bedre beredskap.

Kommunens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes sikkerhet. Kommunen skal sørge for at vi bor i trygge hus, at det er et apparat raskt på pletten når noe skjer, og at det er et nettverk med omsorg rundt oss etterpå. Ofte når vi diskuterer beredskap er det mye fokus på utstyr og materiell. Det diskuteres blålys, helikoptre og spesialutstyr, og det innvies brannstasjoner og nye kjøretøyer med brask og bram.

Men beredskap handler først og fremst om mennesker, og det handler om samarbeid. Det er mennesker som rammes, og det er mennesker som skal trå til og som kan gjøre en forskjell. Og alle enkeltmenneskenes skjebner vil etterpå bli en del av byens og lokalsamfunnets historiefortelling. For oss på utsiden er det menneskene vi husker, som vi knytter oss til i tankene, som beveger oss og får oss til å tenke annerledes.

Det er det gode samarbeid mellom beredskapsetatene der mennesker samhandler som er nøkkelen til den beste beredskap for Bergen by. I dag lugger det litt i samarbeidsånden.

Nesten hver eneste hendelse håndteres i samarbeid med andre. Brannvesenet må samarbeide med politi og ambulansepersonell, og når ulykken er stor skal nødetatene også samarbeide med Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og mange andre viktige aktører. For å klare dette på en god måte, må man ha møtt hverandre på forhånd, snakket sammen, blitt kjent med hverandre, blitt enige om hvem som gjør hva og hvilket utstyr som skal brukes, og hvordan man skal bruke ressursene. Beredskapsplanen er samarbeidets dokumentasjon. Testen på om samarbeidet har vært godt nok får man først når neste hendelse inntreffer.

Det ble ettertrykkelig fastslått i 22. juli-kommisjonens rapport, at det var nok av ressurser denne dagen. Det sviktet imidlertid på ledelse, kultur og holdninger. «Ressursene som ikke fant hverandre», ble den retoriske arven etter 22. juli.

Heller ikke i Hordaland har vi funnet hverandre. I Hordaland har man i flere år forsøkt å få til ulike beredskapsordninger. Spesielt innenfor brann- og redningstjenesten har det vært ulike forsøk på sammenslåinger, uten særlig hell. Det siste man forsøkte seg på var etableringen av «Vest brann- og redningsregion». Mye tyder på at heller ikke dette prosjektet vil bli vellykket.

En bacheloroppgave ved ingeniørstudiet på Høgskolen på Vestlandet fra 2017 om helikopterstyrten på Turøy peker på store problemer. Studentene (Tveit og Hals) fant ut at det var mer enn nok av ressurser til å håndtere hendelsen, men at samhandlingen mellom etatene sviktet på flere områder. Det gikk blant annet på kommunikasjon, deling av informasjon og holdninger til hverandre.

Riktignok fikk vi et flott og godt samvirkesenter på plass under Sykkel-VM, men dette senteret var planlagt i lang tid, og senteret ble aldri satt skikkelig på prøve. En planlagt folkefest rundt et idrettsarrangement i strålende sol er også noe helt annet enn en dramatisk og uventet hendelse en mørk, våt og kald vinternatt på Vestlandet.

Det er på tide med en kursendring innenfor regional og nasjonal beredskap. Nå har vi lenge nok diskutert helikoptre, spesialstyrker og utstyr, og det er lite som tyder på at det har gitt oss bedre beredskap. Derfor er det på tide å fokusere på menneskene som skal gjøre jobben, deres motivasjon og kompetanse.

Vi må begynne i den spisse enden, der hvor den enkelte ambulansesjåfør, brannmann og hjelpemannskap befinner seg. Det er de «der ute» som redder liv, ikke sjefene på kontorene. Og vi må også ta med «folk flest»; læreren, bussjåføren, personalet på kjøpesentrene og i idrettshallene. Det er ofte disse som er nærmest når noe skjer.

Men hvis samarbeid skal lykkes, er det en forutsetning at man behandler hverandre med respekt, og med en innstilling om at man alltid har noe å lære av hverandre.

Deltidsbrannmannen er like viktig som han/hun som jobber heltid, den frivillige arbeideren like avgjørende som den som er beordret til tjeneste. Kanskje er det en plattformsjef eller en ekspert på farlig gods som kommer i en uniform fra Sivilforsvaret eller Heimevernet, og som har «løsningen». Profesjonalitet handler om holdninger, ikke om stillingsprosent. Først når vi har begynt å anerkjenne hverandre som likeverdige aktører i beredskapsfamilien kan vi lykkes med å etablere gode beredskapsordninger.