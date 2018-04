Det var ein grunn for at me ein gong skilde oss frå Bergen.

Sidan fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik no er utbetra, er tittelen som Noregs verste veg ledig.

NRK har oppmoda folk om å sende innspel på vegar som kan overta tittelen. Det skal til no ha kome inn over 3000 forslag til NRK, dei fleste frå Vestlandet.

Men kva er grunnen til at journalistane ikkje spør: Kvifor har me så mange dårlege vegar? Og kven har vedteke vegprosjekta og løyst skattepengar til å få desse makkverka bygd?

Som bebuar langs ein av desse vegane, frå Oppedal ferjekai til Ortnevik, så veit eg ein del om dette. Denne vegen er hovudvegen langs sørsida av Sognefjorden og er ca. 5,6 mil lang.

På denne strekninga er der ikkje ein meter som held standard til gul stripe. Den er bygd delvis i 50, 60, 70 og 80-åra. Stykkevis, planlaust og på billigaste måte. Med smale tunnelar, bruer, svingar og krokar rundt alle nes og bratte unødvendige bakkar.

Den er også ein av dei mest rasfarlege vegane i landet.

Ettersom vegen stoppar i Ortnevik og ikkje blir knytt til vegen i Lavik, er dette meir som ein blindveg å rekne. Det har sjølvsagt ført til at folketalet på heile strekninga har gått mykje ned. Og er heilt naturleg når reisene og transport blir så tidkrevjande, kronglete og dyre at det blir lettare å flytte.

Det forundrar meg at det ikkje i Sogn og Fjordane blir prioritert å utbetre desse dårlege vegane.

I staden pratar fylkespolitikarane om trivselsfylket og kor fantastisk Sogn og Fjordane er. Deretter har eit fleirtal på fylkestinget vedteke å slå Sogn og Fjordane saman med Hordaland. Noko som vil koste hundrevis av millionar i byråkrati og omorganisering.

Å gå attende til det me var for over 100 år sidan, då me var styrt frå Bergen, og på ny bli Nordre Bergenhus Amt, er ei total fallitterklæring frå fleirtalet på fylkestinget. Å tru at dette skal føre til at Sogn og Fjordane skal få meir pengar til å ruste opp vegane i fylket er naivt.

