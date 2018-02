Det hemmer integreringen at folks navn blir brukt som skremmemiddel i innvandringsdebatten.

Mohammed topper navnestatistikken i Oslo. Det har fått mye oppmerksomhet i media.

Det er ikke viktig hva folk heter. Noens navn burde ikke være avgjørende.

Men realiteten er at navnet kan være et hinder.

Universitetet i Oslo gjennomførte nylig, i samarbeid med Fafo, et forskningsprosjekt om diskriminering i arbeidslivet. Der kom det frem at det er systematiske forskjeller mellom de med innvandrerforeldre på den ene siden, og de med norske foreldre på den andre siden.

Det ble blant annet sendt søknader signert med typisk norske navn eller typisk pakistanske navn til offentlig utlyste jobber. I søknadene fremgikk det at all utdannelse var avlagt i Norge.

De med norsk bakgrunn kom raskere ut i jobb.

Det er urovekkende at folks navn blir brukt som skremmemiddel i innvandringsdebatten, når vi vet at mennesker som ikke har norskklingende navn har vanskeligere for å komme på jobbintervju enn andre.

Det siste vi trenger for å kunne lykkes med integreringen, er at det spres fordommer om folks navn.

Vi trenger det stikk motsatte. Bedriftseiere og arbeidsgivere må gi mennesker en sjanse.

Ingen statlige virksomheter tok særlig ansvar for å opprettholde fokus på mangfold i rekrutteringsprosessen, kommer det frem i en fersk rapport fra Fafo.

De med majoritetsnavn hadde 61 prosent sjanse til å bli innkalt til intervju. Tilsvarende hadde de med minoritetsnavn 42 prosent sjanse for å bli innkalt til intervju.

Mennesker som ikke har norskklingende navn, blir diskriminert på det norske arbeidsmarkedet. Det hemmer integreringen fremfor å fremme den.

For å sikre at innvandrere blir integrert og kommer inn på arbeidsmarkedet i Norge, trenger vi at disse menneskene faktisk får en reell sjanse. Da kan ikke navnet de har være til hinder for om de blir innkalt til jobbintervju.

Til høsten vil omtrent 200 nyankomne flyktninger i Bergen fullføre introduksjonsprogrammet. Mange av disse skal dermed ut på arbeidsmarkedet og forsøke å skaffe seg en jobb.

Vi oppfordrer til en dugnad blant alle bedrifter som skal ansette noen i høst.

Kall inn Mohammed og Fatima til intervju. Vær på jakt etter mangfold, og vær bevisst de fordommene som eksisterer mot menneskers navn.

Gi dem en sjanse til å vise seg frem.