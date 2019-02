Derfor trenger vi «Grieg in Bergen»

Hvorfor skal det være negativt at turister kommer hit for å høre Griegs musikk?

GRIEG IN BERGEN: Sopran Elena Bakanova og pianist Raffaele Mascolo spilte i Korskirken sommeren 2015. Foto: Tor Høvik

Oda Hjertine Voltersvik Konsertpianist

Publisert: Publisert 3. februar 2019 19:43

Bergens Tidende har skrevet om at konsertserien «Grieg in Bergen» står i fare for å legges ned etter 22 år, på grunn av en uholdbar økonomisk situasjon.

Som fulltidsmusiker fra Bergen vil jeg gjerne uttale meg om min opplevelse og betydningen av Grieg in Bergen både for musikere, det lokale publikum og turister i Bergen i sommersesongen.

Kulturbyråd Julie Andersland (V) understreker i saken at i kommunens ambisjoner for kulturpolitikken er det «fokus på nyskapende kunstproduksjon og lokalt nedslagsfelt».

En kan godt snakke om innovasjon og nyskaping av konsertenes rammer. Likevel er det bekymringsfullt dersom det tradisjonelle konsertformatet skal forsvinne. En mangfoldig kulturpolitikk innebærer støtte til ulike formater, også det tradisjonelle.

Les også Etter 1600 konserter er han lei av å operere på sparebluss. Nå vurderer 67-åringen å reise til Syden i stedet.

«Grieg in Bergen»-festivalen tilbyr et stort mangfold innenfor sjangeren klassisk musikk:

Solokonserter og kammermusikk i alle formater (duo, trio, kvartett osv.), strykeorkestre, «lieder»-konserter og opera, for bare å nevne noen.

I tillegg forekommer urfremføringer av verk, og publikum blir introdusert til ukjente verk av mange nasjonaliteter.

Under «Grieg in Bergen» er det opp til enhver musiker og gruppe å bidra med utvalget av konsertprogram. Mange av konsertene har både tema, spennende sammensetninger av repertoar og ulike besetninger innenfor én konsert.

Ingen by i Norge kan tilby en slik langvarig kammermusikkserie med et slikt mangfold.

Festivalen inkluderer både unge talenter, lokale og nasjonale størrelser, og ikke minst internasjonalt anerkjente musikere.

For de yngste skaper serien engasjement og gir motivasjon, enten det er på eller utenfor scenen. «Grieg in Bergen» trekker også internasjonale musikere, til tross for til dels lave honorarsatser (Fine Arts Quartet, Brahms Trio osv.).

Serien gir også et konsertgrunnlag for musikere over hele landet og i Norden av høyt kaliber samt muligheter for samarbeid på tvers av nasjonaliteter.

Les også Kunststudenter har ikke råd til å utforske forskjellige materialer

Hva betyr egentlig turistvennlig? Er turiststempelet bare negativt? Hvorfor skal det være negativt at turister tiltrekkes av Grieg in Bergen?

Under konsertserien har en opplevd i sterk grad at turister ikke bare er interessert i Grieg og norsk folkemusikk, men at de også vil utforske kulturtilbud. Dessuten var ikke Edvard Grieg kun inspirert av nordmenn i Norge.

Bergen har en sterk historisk tilknytning til utlandet, både gjennom handel og kulturutveksling.

«Grieg in Bergen»-festivalen gjenspeiler de sterke internasjonale relasjonene og er en viktig kultureksportør for kulturbyen Bergen.

Dersom «Grieg in Bergen» legges ned, vil kammermusikk-formatet nærmest forsvinne fra hele sommersesongen, og et rikt kulturtilbud for turister og bergensere vil gå tapt.

Les også Han fikk sitt gjennombrudd som 13-åring. Hun er med i det som blir beskrevet som et av Norges mest oppsiktsvekkende band.

Les også De skal lage tidenes største sommermusikal på festningen

Les også Griegkvartalet bør bejubles