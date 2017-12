Det er politi og påtalemyndighet som skal følge opp mulig straffbare forhold av seksuell trakassering, ikke arbeidsgiver.

I Bergens Tidende 28.11.17 har juridisk rådgiver Hilde Hus Svanevik et interessant innlegg om seksuell trakassering på arbeidsplassen og hvordan arbeidsgivere bør reagere dersom slike forhold avdekkes.

Jeg er helt enig i det meste hun skriver, men jeg er litt overrasket over den noe kategoriske oppfordringen om at grov seksuell trakassering alltid skal ende med en avskjedssak. Jeg har erfaring fra arbeidsgiversiden i slike saker.

Det er mer enn 20 år siden første gang jeg støtte på en sak i offentlig sektor med denne problemstillingen. Saken endte med avskjed, men først etter at arbeidsgiver hadde forsøkt å få til en avtale om frivillig fratreden av hensyn til de involverte kvinnene, den angjeldende arbeidstakerens familie og hans kolleger.

Her benyttet arbeidsgiver seg av retten til å utøve skjønn – selv om lovens vilkår var oppfylt kunne arbeidsgiver velge om man ville benytte seg av en lovlig konsekvens – i dette tilfellet avskjed – eller ikke.

Avskjedssak ble først opprettet etter at vedkommende kom til at han likevel ikke ville fratre frivillig fordi grunnlaget for avtalen ble bestridt.

Det interne avskjedsvedtaket ble påklaget til departementet som opprettholdt dette. Deretter reiste vedkommende søksmål mot staten og saken gikk gjennom tre rettsinstanser før arbeidsgiver fikk medhold i at avskjeden var rettmessig.

Saken gikk til Høyesterett på grunn av en saksbehandlingsfeil. Saken tok mer enn fem år fra den kom på ledelsens bord til den var rettskraftig avgjort. Ingen må tro at en avskjedssak er en enkel sak, heller ikke om grunnlaget er seksuell trakassering. I svært mange tilfeller står påstand mot påstand og det finnes ingen vitner til det som har skjedd.

For at en arbeidsgiver skal kunne kreve at en arbeidstaker går på dagen som følge av seksuell trakassering, kreves i realiteten at det foreligger uomtvistelig bevis. For eksempel at det har skjedd i vitners påsyn eller at det er fanget opp av et overvåkingskamera eller lydopptaker. Uten slikt uomtvistelig bevis er det ikke usannsynlig at den som blir bedt om å forlate arbeidsstedet henvender seg til sin fagforening eller en advokat og får råd om å gå til retten. Også dette har jeg opplevd i en sak om mobbing og trakassering.

I de aller fleste tilfeller må arbeidsgiver, når en eller flere arbeidstakere, verneombud eller tillitsvalgte melder fra om seksuell trakassering, gå den omstendelige og tunge veien gjennom undersøkelser og forsvarlig saksbehandling.

Dersom det er snakk om straffbare forhold må det også tas stilling til om forholdet skal politianmeldes og straffeforfølges. Det er viktig å holde disse to sporene atskilt: Det er politi og påtalemyndighet som skal følge opp slike saker for å avdekke om forholdet er straffbart og sørge for at det blir reist tiltale.

Arbeidsgivers perspektiv i oppfølgingen er det gjenopprettende. For å finne ut hva som eventuelt skal gjenopprettes og hvordan dette best skal gjøres, må arbeidsgiver undersøke saken. Arbeidsgiver må også sørge for at selve saksbehandlingen er forsvarlig og følger allmenne og anerkjente prinsipper.

Dette innebærer at de involverte parters rettssikkerhet må ivaretas gjennom undersøkelse. De involverte bør få vite om de øvrige parters påstander og få anledning til å gi sitt tilsvar til disse. Det er en grunnleggende rettighet å kunne forsvare seg mot påstander som rettes mot en.

For at prosesser skal oppleves rettferdig, er det fire elementer som er viktige: At man blir hørt, at prosessen gjennomføres på en nøytral måte, at de involverte har tillit til prosessen og at man blir behandlet respektfullt.

I tillegg kommer at slike undersøkelser må gjennomføres konfidensielt, altså at bare de som har noe med saken å gjøre kjenner innholdet.

Dersom konklusjonen blir at det er sannsynliggjort at det har funnet sted seksuell trakassering, har arbeidsgiver plikt til så langt mulig å reparere skaden den ansatte er blitt påført gjennom belastningen og til å gjenopprette et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø for vedkommende – dvs. som et minimum et arbeidsmiljø der den aktuelle belastningen er borte. Da vil det ofte være aktuelt å fjerne den som har trakassert fra arbeidsmiljøet eller fra en maktposisjon. Dette kan skje gjennom omplassering, oppsigelse eller avskjed – eller gjennom frivillig fratreden fra stillingen. Den sistnevnte løsningen er relativt vanlig.

En frivillig løsning vil som regel være mer skånsom og mindre belastende for partene, for arbeidsmiljøet og for virksomheten, enn en rettslig prosess. Derfor er det viktig at undersøkelsesprossen foregår på en grundig og god måte.

Det blir da vanskeligere for den som har trakassert å nekte for hva han eller hun har gjort, både overfor seg selv om omverdenen. Vedkommende vil da forhåpentlig gå frivillig.