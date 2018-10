Vi kan bestille hva det skal være med et tastetrykk eller to. Men om vi skal si opp eller klage, legger bedriftene hindringer i veien.

Her har jeg trodd at e-post kunne sendes begge veier, fra bedrift til kunde og motsatt. Men det ser ut til at jeg har tatt feil. Ta for eksempel Altibox. Meldingen herfra forteller meg at prisen på bredbåndet går opp. Siden jeg allerede har funnet ut at dette er for dyrt, trykker jeg «reply» og sier opp abonnementet.

Jeg får da en kryptisk melding, men ser at «henvendelser til denne e-postadressen vil ikke bli besvart.» Da sender jeg meldingen til kundeservice@altibox.no, som jeg har kommunisert med tidligere, men får beskjed om at «Eposten som vi har mottatt fra deg er knyttet til et saksnummer som ikke finnes i våre systemer».

Åpenbart kan en bare kommunisere med kundeservice om en har et saksnummer. De ber meg isteden gå til www.lyse.no og logge inn på min side. Nå er jeg langt fra der jeg startet.

Jeg kjøpte et abonnement på bredbånd fra mitt lokale kraftselskap, fikk regninger fra Altibox, og nå er jeg kommet til Lyse? Jeg går inn på denne nettadressen og forsøker å logge inn, men får beskjed om at «Fant ikke kunde i kunderegisteret».

Det er nok riktig, jeg har aldri hatt et kundeforhold til Lyse. Så hva gjør jeg, det er intet menyvalg for å si opp et abonnement her. Løsningen blir å velge nytt abonnement og legge inn beskjeden om oppsigelse. Det virker sikkert ikke det heller.

Eksportvegen AS driver bomstasjoner. Jeg får en papirfaktura fra dem som jeg vil klage på. Jeg finner sidene deres på nett, går til kontakt, fyller ut et skjema med bilnummer, fakturanummer m.m. og legger inn min klage. Resultat: Får et automatisk svar, «nye henvendelser må gjøres via vårt kontaktskjema.» Altså et annet, men helt likt kontaktskjema til det jeg allerede har fylt ut.

Jeg ser for meg at om jeg fyller ut dette, blir jeg bedt om å fylle ut det første. Da er det enklere å sende en klage til veikontoret som - helt fantastisk - har en e-postadresse som fungerer.

Jeg er redd mine to eksempler ikke er enestående. Bedriftene utnytter nettets fantastiske egenskaper til å la oss bestille hva det skal være med et tastetrykk eller to. Men om vi skal si opp, klage eller på andre måter kommunisere med dem, legger de hindringer i veien.

Enveis kommunikasjon er åpenbart til deres fordel.