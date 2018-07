Dette er den hvite, heterofile manns byrde.

Du ser dem overalt. På fjellet, badestranden, parkeringsplasser utenfor fornøyelsesparker, kjøpesentre og hoteller, og ellers alle steder nordmenn ferdes i ferier. Menn som har ryggen, skuldrene og hendene fulle.

Dette er den hvite, heterofile manns byrde.

Kvinnen går ut av bilen, rett inn i ferieleiligheten. Der er hun rask med å sysselsette ungene, før hun umiddelbart spretter Prosecco'n, skjenker til seg selv, retter ut de solbrune leggene og knipser et bilde av nylakkerte tånegler ved siden av glasset og den nyåpnede flasken. «Endelig ferie! Helt grei utsikt», taster hun på telefonen og legger ut feriefølelsen på Facebook.

Før mannen har rukket å komme inn med all bagasjen, har hun fått førti likes og ti perifere venninner har fylt tråden med «fine du», «søta», «kos deg», «velfortjent» og så videre.

Tiden går. Gubben bærer kofferter, handleposer, barnevogn, reiseseng og diverse løse artikler. Reimer skjærer i stive skuldre og det svir i trælete hender. Mørke kontinenter har for lengst begynt å ta form i armhulene. Når alt er båret inn, må han ut igjen for å finne et sted og parkere bilen.

Målbevisst går han mot kjøleskapet for å hente seg en etterlengtet pils. Han har sittet lenge bak rattet, nå ser han frem til å prøvesitte sofaen. Han elsker lyden av ølboksen som åpnes.

«Har du husket Vita-posen som lå i forsetet? Den med kremene mine i», får han spørsmål om fra kona som ser opp fra skjermen. Sofaen knirker da han setter seg ned og opp i én og samme bevegelse. Det stikker litt i korsryggen. Pilsen blir varm.

«Ungene begynner å bli sultne», får han høre etter at han har kommet tilbake og levert fra seg posen på verandaen. «Det var visst et pizzasted rett borti gata», fortsetter hun. Nå må han ut for å skaffe mat.

Etter en lang diskusjon, blir kona og ungene enige om hva slags pizza han skal ta med seg.

Alle er mette og trøtte, og kona har fått 59 likes på det siste bildet av pizza'n. De må legge seg tidlig, for i morgen skal de på stranda. Han får sett de siste tjue minuttene av en fotballkamp som allerede er avgjort. Om én uke går turen hjem. Han tenker: Alt som ble båret inn i leiligheten, må snart ut igjen.

Han er den norske gjennomsnittsmannen. Han får aldri ros for gjerningen, og det tas ikke med i regnskapet for hvem som har gjort hva i parforholdet.

Bæring er et likestillingsproblem. Hvem har vel ikke hørt en kvinnelig kollega si: «Vi trenger noen sterke karer. Det er noen bord og stoler som skal flyttes»?

Hos oss er det likestilling. Ønsker dere alle en riktig god sommer. Vær overbærende med hverandre.