Bare gjør det. Hvor vanskelig kan det være?

Endelig varmer solen nok til at snøen i Bergen smelter. Og når snøen smelter, da smelter vel hundebæsjen også? Nei, merkelig nok blir den liggende igjen akkurat der hunden din la den fra seg. På gressbanen der ungene endelig kan spille fotball igjen. Utenfor skolen. Utenfor barnehagen. I bedet til naboen. Midt på gangveien. Det er jo greit om joggeskoene blir skikkelig tilgriset av hundebæsj første dagen de er i bruk.

Som hundeeier selv har jeg prøvd å se empatisk på problemet. Hva kan være grunnen til at folk lar hundebæsjen ligge? Jeg har noen teorier:

1. Uvitenhet om bæsjens nedbrytning

De tror at den forsvinner i snøen, eller smelter med snøen. De ser den ikke neste gang de er på tur, derfor tror de at den forsvinner av seg selv. Nei. Hvis den er borte neste gang du går på tur, er det fordi noen andre har plukket den opp for deg.

2. Uvitenhet om lover og regler

De vet kanskje ikke at de må plukke opp hundebæsjen? Hundeeier må faktisk ta med seg bæsjen selv, det er bestemt i forskriften om hundehold i Bergen kommune, paragraf 7.

Fakta: Forskrift om hundehold i Bergen kommune: § 7. Renhold «Hundeeier eller -fører plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser, parkmessige områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og preparerte skiløyper. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten, men skal anbringes i avfallsbeholder.»

3. Latskap

De synes det er for krevende å ha med seg en pose, plukke opp hundebæsjen, knyte igjen posen og ta den med til nærmeste boss. Dessuten er det så mange andre som ikke gidder, så hvorfor skal de gidde?

Jeg tror dette er den mest sannsynlige årsaken, og latskap har vel aldri være en god unnskyldning for noe som helst.

Jeg har prøvd å være empatisk. Men helt seriøst, ingen av disse unnskyldningene holder. Hvis du først har skaffet deg en hund, er det din fordømte plikt å plukke opp hundebæsjen før andre tråkker i den. Bare gjør det. Hvor vanskelig kan det være? Du kan til og med kjøpe hundeposer i alle regnbuens farger, hvis det gjør jobben mer lystig for deg.

Mens vi venter på at alle hundeeiere skal ta sitt ansvar, vil jeg oppfordre til en hundebæsjdugnad. Hva om alle hundeeiere tar med seg et par ekstra poser på tur, og plukker med seg et par ekstra hundebæsjer når vi likevel er ute?

Da blir nabolaget et litt mindre ekkelt sted for alle dem som ikke har hund, og som derfor har null ansvar for den klebrige massen som legger en brun og illeluktende eim over den etterlengtede våren.

