Ærlig talt, Statens vegvesen! Dette holder ikke.

Bilene som skal inn til Laguneparken fra rundkjøringen i Fanavegen, står i stampe, for et par personer sleper seg over gangfeltet fra terminalen. Så slipper én, kanskje to biler inn. Nye personer – opptatt med sine mobiler, selvsagt – siger over gangfeltet. Stopp igjen. Hele tiden!

En «planløsning» uten tanker og fornuft. Ærlig talt, Statens vegvesen!

Dette holder ikke. Dette er steinalder – intet mindre! Trafikantene krever bedre flyt, uten den evige køen. Det gjelder også oss som faktisk bor i Krohnåsen.

Hvorfor er det så umulig å få bygget en praktisk fotgjengerundergang der og en nede ved Toys’R’Us? Det gjør man andre steder i Europa, ved kjøpesentre og lignende, der en problemfri infrastruktur, med trygghet for gående og flyt for de kjørende settes på agendaen, og blir fulgt opp!

Alles trivsel vil stige vesentlig. Har Lagunen Eiendom råd til å bygge den skyskraperen de holder på med nå, har de garantert også råd til å anlegge de to høyst nødvendige undergangene.

Bilistene er lei av denne forhistoriske planløsningen, og velger gjerne å handle andre steder. Helt forståelig, og det anbefales.