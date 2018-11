Fortsetter dette, sitter NSB igjen med Flåmsbanen og lokaltrafikk rundt Oslo. Er det dette vi ønsker?

I desember 2019 skal det avgjøres hvem som skal kjøre persontog på Vossabanen og Bergensbanen. Det kan bli en uhyggelig opplevelse. For det kan bli det britiske skandaleselskapet Go-Ahead, som allerede i desember neste år starter opp på Sørlandsbanen.

Go-Ahead leverte ifølge Jernbanedirektoratet et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent. Alle de tre som konkurrerte om anbudet, NSB, svenske Statens Järnvägar (SJ) og Go-Ahead, oppfylte statens krav om vederlaget fra Staten skulle mer enn halveres i forhold til dagens situasjon. Men Go-Aheads anbud virker derfor urealistisk.

Statens Järnvägar har klaget inn anbudsprosessen, noe det er god grunn til. Jernbanedirektoratet mener alle tre tilbyderne var like god på kvalitet, selv om de har sett på hva Go-Ahead lover uten å hente inn erfaringer fra Storbritannia. Der er passasjerene svært misfornøyd med hva de tilbys.

Det sier seg selv at Go-Ahead blir nødt til å ramme passasjerene eller ansatte for å leve opp til dumpinganbudet. Blir det dårligere renhold og vedlikehold, færre konduktører, dyrere billetter (eller tilleggstjenester, som selskapet allerede har signalisert), færre avganger eller mindre pensjon for de ansatte?

Fortsetter dette, sitter NSB igjen med Flåmsbanen og lokaltrafikk rundt Oslo. Er det dette vi ønsker? Jeg som trodde vi skulle satse på tog.