Kan du be om tips til å vaske tiss av en madrass? Ja, hvis du stiller spørsmålet uten å ta med at din åtte år gamle datter har tisset ut heeeele madrassen i natt IGJEN.

Ungdommer advares mot å dele nakenbilder i sosiale medier. Nå er det på tide å lære foreldre nettvett også. Facebookgrupper er den nye nabokjerringen, stedet vi elsker å leite etter udokumenterte kjerringråd. En kan få mye gode tips der, men det er ikke stedet for å utlevere sensitive opplysninger om deg selv, og i hvert fall ikke om barna dine, svigermor eller en tante du ikke har sett siden i fjor.

Det du legger ut på internett, blir der for alltid. En grei huskeregel er da at om du ikke ville vist det til barnebarna dine, så ikke legg det ut på internett heller.

Før du legger ut noe om barna dine på Facebook, still deg spørsmålet: Ville jeg lest opp dette i konfirmasjonstalen foran hele familien? Nei? Da skal du ikke legge det ut på Facebook heller. Ville du stått med mikrofon på Torgallmenningen og lest fra svigermors helsejournal? Nei? Da skal du ikke liste opp diagnosene hennes i kommentarfeltet til en nettavis heller.

Kan du be om tips til bleieavvenning? Ja, hvis du stiller spørsmålet uten å utlevere barna dine med hvor gamle de er, når og hvordan de går på do eller ikke. Nei, jeg tuller ikke. Folk legger ut kjønn, alder og detaljerte beskrivelser av barnas dovaner. Eneste som mangler er at de laster opp fingeravtrykk, kopi av barnets fødselsattest og en hårlokk til DNA. Er du klar over at historien om at din sønn foretrakk bleie som 5-åring blir liggende på internett for alltid? At du ikke aner hvordan informasjonen vil bli brukt, eller av hvem?

Kan du be om tips til å vaske tiss av en madrass? Ja, hvis du stiller spørsmålet uten å ta med at din åtte år gamle datter har tisset ut heeeele madrassen i natt IGJEN. Kan du be om tips til å skape god kommunikasjon i en familie med mine, dine og våre barn? Ja, men ikke ved å detaljert beskrive konflikter og historier om eksen og den gærne kjerringen som kjæresten din har barn med fra før. Eller hvor utrolig utakknemlig og uhøflig bonusdatteren din er.

Jeg skulle ønske jeg hadde funnet på disse historiene selv. Dessverre har jeg lest dem alle i store grupper på Facebook. Jeg forstår ikke hva foreldre tenker når de utleverer barna sine slik i grupper med 15000 medlemmer. Det er heller ingen garanti for hvordan den informasjonen brukes eller deles videre. Hvem som helst kan ta skjermbilde av informasjonen og dele den videre.

Sosiale medier har gitt oss mulighet til å berike hverdagen ved å dele små øyeblikk med mennesker vi bryr oss om. Det har gitt oss mulighet til å knytte kontakt med nye mennesker og nye interesser. Det er et tipp topp sted å få tips til rydding, hobby og hva du skal ha til middag. Men vi kan ikke legge igjen vettet i den virkelige verden når vi trer inn i den virtuelle.

Personvernet ditt er viktig. Personvernet til barna dine er viktig. Vern om det. La barna dine selv bestemme hvilken informasjon og bilder som skal ligge tilgjengelig om dem for all tid.