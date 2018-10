Nei, Espen Olsen. Vi får aldri nok kunnskap om pasientsikkerhet.

I Bergens Tidende 29. oktober stiller Espen Olsen, postdoktor ved Universitetet i Stavanger, spørsmål om jeg egentlig har nok bakgrunnskunnskap om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Jeg kan berolige ham med at jeg helt fra jeg ble helseminister har arbeidet for at vi skal ha mest mulig og best mulig kunnskap på dette området.

Med den årlige undersøkelsen «ForBedring» kartlegger vi nettopp arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ved alle landets sykehus. Jeg har bedt om at dette skal gjøres på en måte som gjør det mulig å sammenligne resultater mellom sykehus og helseregioner. Olsen skriver at den ikke viser resultater på avdelingsnivå. Det stemmer ikke. Resultatene fra avdelingsnivå er ikke allment tilgjengelig, men øverste leder, mellomledere og tillitsvalgte har tilgang til denne informasjonen. Målet er at de sammen med vernetjenesten skal gå gjennom resultatene og lage forslag til tiltak.

God behandling og godt arbeidsmiljø krever gode ledere. Derfor har vi tydeliggjort kravene til lederskap. Vi krever at ledere skal ha oversikt over områder med risiko for svikt, og at de skal planlegge hvordan risiko skal reduseres. Vi krever at de skal evaluere egen virksomhet for å forbedre den.

Sykehusene må ikke bare jobbe målrettet med å få ned sykefraværet, de må også jobbe målrettet for å finne årsakene der sykefraværet er høyt.

Jeg ønsker mer åpenhet, mer kunnskap og mer oppmerksomhet om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Derfor har jeg innført en tradisjon med en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet til Stortinget.

Derfor møter jeg ansattes representanter uten at ledelsen er til stede på hvert eneste sykehus jeg besøker.

Derfor tar jeg jevnlig opp pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i styringen av de regionale helseforetakene og i møter med konserntillitsvalgte og konsernverneombud.

I dag deltar jeg på en konferanse om pasientsikkerhet med deltakere fra hele helsetjenesten. Her skal vi snakke om hvordan vi skal videreføre og videreutvikle dette viktige arbeidet.

Nei, Espen Olsen. Vi får aldri nok kunnskap om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Men vi har mer kunnskap og bedre kunnskap enn noen gang tidligere. Vår største utfordring er å sørge for at denne kunnskapen blir tatt i bruk på styrerommene, på vaktrommene og på pasientrommene. Dette er en av mine viktigste oppgaver i arbeidet med å bygge pasientens helsetjeneste.

Og ja, Espen Olsen. Jeg har kunnskapsgrunnlag nok til å gjøre den.