Derfor må formuesskatten på arbeidende kapital bort.

Hans K. Mjelva påstår i Bergens Tidende 28. august at Høyre later som om de er dumme. Det er noe uklart hva han egentlig mener med det, men kommentaren omhandler begrepet «arbeidende kapital».

I årets valgkamp har jeg møtt flere fremtredende politikere fra andre partier som ikke helt vet hva som menes. Og det er derfor all grunn til å dvele litt ved begrepet. Høyre var foran stortingsvalget i 2013 tydelig på at partiet ønsket å fjerne formuesskatten. Dette har det ikke vært flertall for i Stortinget i de etterfølgende årene.

Riktignok er bunnfradraget økt og satsen satt ned fra 1,1 prosent til 0,85 prosent, men dette har ikke vært til særlig stor hjelp for de mange privateide bedriftene. For å komme disse i møte, er sporet «arbeidende kapital» verd å følge. Dette er de fire borgerlige partiene enige om. Lenge var det en oppfatning blant «eksperter» at det var vanskelig å definere hva som er arbeidende kapital.

Nå er dette ikke så komplisert lengre.

I forbindelse med skattereformen, som alle partier bortsett fra SV og MDG sluttet seg til, er dette omhandlet. Her er skattereglene definert ved innføringen av verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, i samsvar med Stortingets skatteforlik. Det er vedtatt at skal gis en rabatt på 10 prosent i 2017 og 20 prosent i 2018.

Hvis denne rabatten, innenfor dette vedtatte regelverket, settes til 100 prosent, vil skatten på «arbeidende kapital» definert som aksjer og driftsmidler i bedrifter være fjernet. Det er altså ikke noe lite troverdig over dette, slik Mjelva påstår.

Hvis man i tillegg, øker bunnfradraget vesentlig, vil pensjonister og andre med lav gjeld og verdier i form av hus eller hytter, heller ikke betale formuesskatt.

Alternativet er Aps løfter om å øke formueskattesatsen til 1,2 prosent som kommer på toppen av økt skatt til næringsliv og folk flest, med til sammen 15 milliarder kroner.

Det er nok en gang grunn til å minne om at de fleste norske privateide bedriftene er små, med 10-20 ansatte medarbeidere. Det er disse som er bunnplanken i norsk næringsliv, og som sysselsetter tusenvis av mennesker.

Disse norskeide bedriftene trenger den kapitalen de har, ikke at den skal tas ut til å betale en urettferdig skatt som utenlandske eiere ikke betaler. Derfor må formuesskatten på arbeidende kapital bort, og det er ikke dumskap!