Også barn som får god oppfølging hjemme kan oppføre seg dårlig.

I innlegget «Skjerpings, foreldre» i BT 16.08, skriver Haakon E.H. Eliassen: «Man må ha tålmodighet med barn som oppfører seg dårlig. Still heller spørsmål ved foreldrene.»

Jeg er enig med Eliassen i at mange elever har en holdning både til skolen og omgivelsene for øvrig som er problematisk. Det finnes helt sikkert også foreldre som prøver å skyve oppdrageransvaret over på de skoleansatte. Jeg er for øvrig uenig i at vi nødvendigvis skal stille spørsmål ved foreldrene til barn som «tøyer» grenser og oppfører seg dårlig. Barn som får god oppfølging og veiledning hjemme kan også oppføre seg dårlig innimellom, spesielt i gruppesammenheng.

Atferdsproblemer er en stor utfordring både i skoler og barnehager, men å gi foreldrene skylden ene og alene for atferdsproblemer og uro blant barn er både urettferdig og misvisende. Selvsagt er det vi som er foreldre som har hovedansvaret for å lære barna våre rett og galt, og det er vi som spiller i hovedrollen i deres utvikling av normer og verdier. Ideen om at det alltid er «foreldrenes skyld» når barn utagerer eller oppfører seg dårlig kan bidra til en stor merbelastning for familier som allerede har det vanskelig.

Det kan være ulike årsaker til at barn «tøyer» grenser, alt fra konflikter mellom foreldre, konflikter mellom barn, medfødt lynne osv. vil på ulike måter påvirke barns atferd og trivsel, og den enkelte familie sin fungering. Selv den mest plettfrie fasade kan skjule utfordringer som bidrar til at barn reagerer med dårlig oppførsel eller andre vansker. En annen grunn kanvære dynamikken i gruppen som barnet er en del av.

Det kan være mange grunner til at enkelte skoleklasser eller andre barnegrupper er preget av uro og negativ atferd. Forklaringen er alltid kompleks og som regel er det mange faktorer som virker sammen. Det kommer for øvrig aldri noe godt ut av å gi enkeltpersoner, enten det er foreldre, lærere, fotballtrenere eller andre blir gitt «skylden» for dårlig atferd eller andre utfordringer som kan oppstå i en gruppe. Veldig mye kan løses ved at vi tar oss tid til å prate sammen, og blir enige om felles regler for barn og unge, både hjemme, på skolen og på andre arenaer. En regelmessig, gjennomtenkt og løsningsorientert dialog mellom foreldre, pedagoger og barna selv løser veldig mye og vil uten unntak virke positivt inn på den enkelte gruppes fungering.

Menneskets dypeste behov er å bli sett, og barn velger naturlig nok roller ut fra hva de mestrer eller hva som gir oppmerksomhet. Skoleflinke barn som mestrer stillesittendeskolearbeid står naturlig nok ikke først i køen når rollene som klassens «klovner» eller «bråkmakere» skal fordeles.

I den berømte boken «Jonas» av Jens Bjørneboe (1955) møter vi en ordblind gutt som ikke finner seg til rette på skolen. Boken har fremdeles relevans fordi mange barn av ulike grunner sliter daglig med å finne seg til rette i norsk skole. Kanskje kan den minne oss på å stille opp for familier som sliter fordi barna ikke oppfører seg helt «etter boken» verken på skolen eller andre steder. Disse barna trenger voksne som samarbeider om å gi dem en best mulig hverdag, og som hjelper dem til å velge roller og mestringsstragier som er dem til gagn både nå og seinere i livet.

Vi som er voksne må prate sammen og støtte hverandre i foreldrerollen, i stedet for å gå rundt og stille spørsmål ved hverandre.