Kulturpolitikk er klimapolitikk

Det må bli enklare og billigare å gjere ting som er miljøvenleg.

Kulturopplevelser bør bli billigare for ungdom, meiner innsendaren. Her spelar Dårlig Vane på USF Verftet i januar. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Pauline Tomren Fjerdekandidat for MDG i Hordaland, fylkestingsrepresentant

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi forbrukar som om vi har tre jordklodar her i Noreg, men om vi gir kulturpolitikken eit lyft, kan vi både auke livskvaliteten og redusere klimagassutsleppa våre. Da må politikarane gå frå å satse på forbruk, til å satse på kulturtilbod.

I mange år har politikarane prioritert å legge til rette for shopping og fast-fashion, sjølv om utsleppa frå klesindustrien er større enn utslepp frå all båt- og flytrafikk til saman. Der det er sett av plass til svære kjøpesenter og parkeringsplassar i bygde- og bydelssenter, er kulturtilbod blitt nedprioritert.

Pauline Tomren vil betre kulturtilbodet for unge. Foto: Privat

Da er det ikkje rart at vi framleis brukar shopping som ein sosial aktivitet: Når kjøpesenteret er den einaste plassen vi unge har å henge på fritida, endar vi opp med å bruke mykje tid og pengar der.

Derfor tar MDG og dei andre styringspartia i eit tak på fylkestinget. Den 16. juni vedtok fleirtalet på fylkestinget at vi vil sjå på korleis vi kan gjere kulturtilbod billigare for unge. Møre og Romsdal fylkeskommune har hatt ein ordning med kulturrabatt for unge i mange år, som dei har gode erfaringar med. No ser vi til dei for å få inspirasjon.

Vi veit at gode vennskap og sosial kontakt er viktig for både den psykiske og fysiske helsa. Derfor bør vi som samfunn investere i tilbod som bidrar til auka sosial kontakt. Det er spesielt viktig at vi satsar på dei unge no, sidan mange har sakna vennene sine og slite med psykiske plagar under koronapandemien.

Vi må legge til rette for at flest mogeleg unge har råd til å dra på lan-party, kino, konsertar, festivalar og andre gøye aktivitetar. Ungdommen har lidd nok. La oss gi dei eit lyft!

I motsetnad til når vi kjøper ting vi ikkje treng, er det liten grunn til å tru at kulturaktivitetar treng å føre til meir forbruk. Vi som er politikarar må gjere det enklare og billigare å gjere ting som er miljøvenleg.

Derfor vil vi legge til rette for at fleire bruker tid saman med venner på ting som er gøy. Kanskje vil det gjere at vi bruker mindre tid på «3-for-2-tilbod» på klesbutikkane?

Da blir god kulturpolitikk til god klimapolitikk.