Jeg er glad jeg ikke forsto Listhaugs ord da jeg kom til Norge

Hadde jeg forstått hva hun sa, ville jeg neppe ha turt å ta kontakt med nordmenn.

Hassan Parandeh kom til Norge som asylsøker i 2011, lærte seg norsk i Levanger og er snart ferdig utdannet lege i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Hassan Parandeh Ungdomspolitiker i KrFU

Etter lang tid med venting har noen flyktninger fra Moria-leiren endelig kommet til Norge. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. På godt og vondt. Måten vi tar imot og omtaler disse og andre nyankomne flyktninger, har mye større betydning enn hva vi tror.

3. mars kl. 18.14 publiserer VG nyhetssaken «Flyktninger fra Moria-leiren har landet i Norge». Kl. 19.02 er Frps innvandringspolitiske talsmann allerede klar med sin reaksjon på saken. Om morgenen følger Frps nestleder etter. Samme type retorikk blir brukt av både Jon Helgheim og Sylvi Listhaug til nok en gang å sette svake grupper opp mot hverandre på Facebook for egen politisk vinning.

De hevder at familiene er blitt prioritert over blant annet å gi behandling og medisiner til alvorlig syke mennesker.

Jeg kom selv til Norge som asylsøker i 2011 sammen med min mor. Vi ble plassert på et fantastisk bra mottak på Levanger. Nærmest fra dag én ble vi inkludert av ulike organisasjoner i deres frivillige arbeid i byen. Nordmenn inviterte oss hjem til seg, vi gikk turer sammen, og vi fikk oss venner som etter hvert ble vår nye, store familie i Norge.

De første månedene husker jeg at jeg ikke forsto mye norsk. I dag er jeg utrolig glad for nettopp det. Jeg er glad for at jeg rakk å bli kjent med mine nye venner og verdifulle familie i Norge, før jeg kunne forstå innholdet i Facebook-innleggene fra personer som Helgheim og Listhaug og kommentarfeltene under. Det kunne fått alvorlige konsekvenser for min fremtid i Norge.

Innsenderen er glad for at han ikke forsto Facebook-innleggene til Sylvi Listhaug (Frp) da han kom til Norge. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Som ung asylsøker i et helt nytt land, er man i en sårbar situasjon. Man vet ikke helt hvordan det nye livet og fremtiden kommer til å se ut. Det at jeg ble tatt imot med så åpne armer og raskt inkludert i samfunnet på Levanger, var med på å redusere usikkerheten betraktelig. De samme vennene hjalp meg nå til å bli god i norsk. Dette gjorde det også enklere å henge med i andre fag på skolen.

Fem år senere kunne jeg begynne på medisinstudiet i Bergen, og nå er det litt over ett år igjen til jeg kan starte i drømmejobben som lege.

Men hva hvis det første som møtte meg i Norge hadde vært Facebook-innleggene til Helgheim og Listhaug og kommentarfeltene under? Personlig tror jeg ikke at jeg ville turt å ta initiativ til nye samtaler med nordmenn. Jeg ville skammet meg og blitt redd for å møte på dem som tror prisen for at jeg er her, er at deres kjære ikke får medisiner de trenger ved alvorlig sykdom.

Av å lese kommentarer og innlegg fra personer som mener jeg er «uintegrerbar» og «trussel mot velferden i Norge», hadde jeg ikke blitt noe annet enn lei meg for hva nordmenn tenker om meg og mine ressurser. Disse tankene ville i alle fall ikke ført til den samme motivasjonen for å lære meg norsk og andre fag for å kunne delta ytterligere i det norske samfunnet og ikke minst komme inn på drømmestudiet mitt.

For nyankomne kan Frp-retorikken, som vi etter hvert begynner å bli immune mot, få store konsekvenser for noens liv og for vårt samfunn som helhet. Politikerne har et stort ansvar for samholdet i vårt samfunn. De skal klare å diskutere politikk uten å sette svake grupper opp mot hverandre og skape farlige fiendebilder av mennesker som skal starte et helt nytt liv i landet.

Måten vi tar imot og omtaler mennesker på, har mye større betydning for deres liv her og vårt samfunn som helhet enn hva vi tror.