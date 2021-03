Det er ikke «Exit»-gjengen som tynges av formuesskatten

Adam, Henrik og Jeppe rammes ikke av formuesskatten. Det gjør Nina, Guttorm og Agnes.

«Fire vaskeekte klessetryner og rævholl» skriver Peter Frølich om William (Pål Sverre Hagen), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon J. Berger) og Henrik (Tobias Santelmann) i NRK-serien «Exit». Foto: Fremantle / NRK

Peter Frølich Stortingsrepresentant (H)

I Stortinget i forrige uke påsto Ap at Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å gi «full skatterabatt for virkelighetens finansmenn à la Adam, Henrik og Jeppe kjent fra TV-serien «Exit».

For dere som ikke har sett serien: Den handler om fire investorer med mye penger og tvilsom moral. Fire vaskeekte klessetryner og rævholl. Hele handlingen kretser rundt grov innsidehandel og flukt fra Skatteetatens klør.

Og nettopp her ligger poenget: Exit portretterer kriminelle som unndrar seg skatt. Og hvis du ikke betaler skatt, er det revnende likegyldig hvorvidt det er Høyres eller Aps innretning på formuesskatten som gjelder.

Ap misbruker «Exit»-serien for å score enkle poeng. Enten har de ikke sett serien, eller så har de ikke forstått den.

Over hele landet eier vanlige nordmenn små og mellomstore bedrifter. Det kan være alt fra tradisjonsrike familiebedrifter, til hjørnesteinsbedrifter som gir lys og aktivitet i lokalsamfunnet. De jobber hardt og vil betale skatt med glede. Men mange synes formuesskatten er urettferdig og skadelig, fordi de først må betale utbytteskatt for å kunne betale formuesskatt.

Det kan gå bra om pilene peker oppover. Det kan bety konkurs om pilene peker nedover.

Ap misbruker «Exit»-serien for å score enkle poeng, mener stortingsrepresentant Peter Frølich. Foto: Bård Bøe (arkiv)

At Ap setter norske eiere i samme bås som «Exit»-gjengen, viser at partiet har mistet kontakten med virkeligheten. Formuesskatten rammer nemlig ikke Adam, Henrik eller Jeppe.

Her er noen av verdiskaperne som betaler formuesskatt, eller kan havne i skatteposisjon*:

Nina som driver Solrik

Guttorm som driver Gutta i Dampen

Agnes som driver Brim Explorer

Bjørn Magne som driver Aas Mek. Verksted

Sindre som driver Hotel Union Geiranger

Hilde som driver Granum Bakeri

Sigmund som driver Harestad Elektriske

Anne Kristine som driver Figgjo

Rasmussen-brødrene som driver NorDan

Sigurd som driver Kviknes Hotel

Lerum-familien som driver Lerum

Karl Inge som driver Sykkylven Stål

Kjell Ole som driver Bykle Vindu

Familien Schau-Larsen som driver Solstrand Hotel

Odd som driver Toten Løkpakkeri

Kristine som driver Engelsens Bygg

Inger Kristin som driver Brødrene Ulveseth

Liv Anne som driver Picasso Frisør & Barber

Robert som driver Svalbard Bryggeri

... og mange, mange, mange, mange flere.

Ikke alle eiere støtter avskaffelse av formuesskatten. Men de fortjener et mer edruelig ordskifte om den. Disse menneskene er ikke samfunnsfiender. De er samfunnsstøtter. De nevnte bedriftene og eierne bak sysselsetter i alt 1500 mennesker rundt omkring i sine lokalsamfunn. Å behandle dem som superrike, grådige eller umoralske ødelegger bare debatten.

Når Ap legger ut på valgkampturné, vil de møte folk langs hele vestlandskysten som sliter med formuesskatten. Tror du at Ap vil se dem i øynene og si at kutt i formuesskatt bare er noe som beriker finans-gjøglere på Aker Brygge?

* Listen over eiere er basert på tidligere opprop mot formuesskatten. Innlegget er kun forfatterens egne meninger.