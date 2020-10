Formuesskatten kveler næringslivet på Vestlandet

Ja, de rike får også mindre skatt uten formuesskatten. Men det er et dårlig argument for å ikke fjerne den.

Næringslivet på Vestlandet betaler en stor andel av formuesskatten i Norge. Her fra firmaet Onesubsea, som lager pumper i lokalene på Askøy. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Silje Myren Johansen Bergen Unge Høyre

Vestlendingene betaler millioner av kroner i formuesskatt hvert år, og får svekket konkurranseevne tilbake. Det burde gjøre dem forbannet.

I forrige uke lanserte Frisch-senteret en rapport om formuesskatten som er interessant, men også svært omdiskutert. Likevel er BT-kommentator Anne Rokkan kjapt på ballen og hevder at Høyre ikke lytter til fakta i skattedebatten. Dette stemmer ikke.

Mye kan sies om rapporten fra Frisch-senteret. Blant annet baseres den seg på tall fra før korona. Det gjør at vi ikke utelukkende kan basere oss på analyser fra denne rapporten, men må lytte til dem som faktisk står i det- nemlig næringslivet.

Vi står i en tid der vi har skyhøy arbeidsledighet og mange bedrifter står på randen til konkurs. Kundene forsvinner, inntektene er borte, og mange vet ikke om de noensinne vil komme tilbake.

Silje Myren Johansen (Unge Høyre) svarer på BT-kommentator Anne Rokkans kommentar om formuesskatten. Foto: Privat

Samtidig vil Ap sammen med SV øke formuesskatten, og begrunner det med at de «rikeste» må betale mer. Sannheten er at Jonas Gahr Støre vil sende en millionregning til norske bedrifter som allerede kjemper for å holde hodet over vann.

Flere forsøker å få formuesskatten til å handle om de rikeste. Det er en avsporing. Formuesskatten er skatt på båten til fiskeren, på traktoren til bonden, og på anleggsmaskinen til industriarbeideren. Det er en skatt som næringslivet i stor grad bærer byrden av. Det gjelder spesielt næringslivet på Vestlandet da de alene betaler 23 prosent av all formuesskatt hvert år.

Formuesskatten gjør at små og mellomstore bedrifter må ta ut utbytte for å betale formuesskatten i mindre gode tider. Det skjer fordi formuesskatten er en urettferdig skatt som rammer skeivt. Bedrifter må betale den uansett om de har milliardoverskudd, eller står på randen til konkurs. Det betyr at bedrifter som mistet kundene sine 12. mars, og ikke har råd til å holde åpent lengre, fortsatt må betale millioner i formuesskatt. Hvis Jonas Gahr Støre får det som han vil, blir regningen enda større.

Og ja, de rike får også mindre skatt uten formuesskatten. Det er riktignok et dårlig argument for å ikke fjerne den. Dersom man vil skattlegge de rike hardere er det mange andre måter å gjøre det på uten å kvele norske arbeidsplasser. Vi kan for eksempel øke inntektsskatten for de på toppen, innføre en arveavgift eller øke utbytteskatten. Formuesskatten er ikke løsningen.

Årsaken er at formuesskatten er en dårlig utformet og særnorsk skatt som svekker norsk konkurranseevne. I tillegg til å gjelde uavhengig av likviditet, rammer den kun norske arbeidsplasser. En fabrikk slipper å betale formuesskatt dersom den har svenske eiere, men må betale om eierne er norske. Formuesskatten sørger derfor for at norske selskaper stiller dårligere i Norge, enn det utenlandske selskaper gjør. Snakk om å spenne beina på våre egne.

Det er fristende å se for seg hvilket næringsliv venstresiden i norsk politikk egentlig ønsker. Ved forrige valg lovet Arbeiderpartiet 15 milliarder kroner i skatteøkninger til næringslivet. Hvem vet hva det reelle tallet er etter at SV får sagt sitt.

Mye kan sies om formuesskatten og Frisch-senterets rapport. En ting er sikkert: det siste næringslivet trenger nå er økte skatter.

Kutt i formuesskatten har aldri vært mer riktig.