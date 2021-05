Skal man vrake bil til fordel for buss og bane, må tilbudet bli bedre enn dette

Det er ikke godt nok når 20 prosent får dårligere kollektivløsninger etter ruteomleggingen.

Tirsdag 25. mai la Skyss om rutetilbudet i Bergen og omegn. Foto: Jannica Luoto

Geir Brandal Håkonshella

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg leser i Bergens Tidende at én av fem reisende får et dårligere rutetilbud etter omleggingen fra Skyss. Er dette noe som vi som ønsker å benytte oss av kollektivtransport, kan si oss fornøyd med?

Politikerne ønsker at alle skal kunne ta buss eller bane i stedet for privatbil. Skal det ønsket bli oppfylt, må den prosentvise delen som får et dårligere tilbud, bli vesentlig redusert.

En del av dem som er avhengig av buss/bane (f.eks. skiftarbeidere) har i visse områder hatt et dårlig tilbud. Dersom dette ikke er forbedret, er den nye ruteplanen ikke noe bra for denne gruppen.

De som jobber skift/har ukurant arbeidstid, bør ikke bli en salderingspost i ruteplanleggingen. Denne gruppen har gjerne også små barn med de utfordringer det medfører med henting og bringing.

Den omleggingen som nå er gjort, medfører at brukerne må skifte buss, gjerne flere ganger i løpet av reisen. Jeg har selv opplevd altfor mange ganger at bussen jeg skulle videre med, gikk idet den bussen jeg satt på kom inn på holdeplassen.

Selv bor jeg på et sted hvor det på formiddagen og frem til skolene slutter og kveldstid, kun går en buss i timen (linje 42). Området her har hatt en betydelig utbygging/tilvekst av beboere de siste årene, og jeg hadde håpet det ville medføre at frekvensen ble økt.

Til ruteplanleggerne vil jeg si: «Always meet the customer requirements». Det er et godt slagord innen kvalitet, og det er vel bedre kvalitet i busstilbudet jeg og flere ønsker oss.