Takk, Bergen!

Jeg forstår at de som har gjort en god jobb for å hindre smitte, opplever tiltakene som urimelige.

Mange vil nå lære av det Bergen gjør nå, skriver helseminister Bent Høie. Foto: Jil Yngland, NTB Scanpix

Debattinnlegg

Bent Høie Helseminister (H)

Dere som bor i Bergen, gjør i disse viktige dagene ikke bare en jobb for å beskytte dere selv. Dere beskytter oss alle.

Hvis et lokalt utbrudd ikke blir slått ned, kan det vokse til en bølge som slår inn over store deler av landet, og rammer store deler av befolkningen. Kommunene må stå i første linje for å slå ned.

Jeg forstår at dere er slitne og leie av strenge smittevernregler, men den tidagersøkten dere er inne i nå, må til for å få kontroll på smittesituasjonen.

Bergen og andre kommuner som jobber med å slå ned lokale utbrudd, skal få støtte i det viktige arbeidet. Derfor har regjeringen lagt fram en liste over tiltak som kommunene raskt kan sette i verk for å slå ned smitte. Bergen kommune har allerede satt i verk de fleste av disse tiltakene etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har opprettet et eget team som hjelper kommunene i arbeidet med smitteoppsporing. Regjeringen vil dekke alle utgifter til testing og sporing i kommunene. Bergen kommune har gjort en stor innsats for å få opp testkapasiteten. Testing og smittesporing er avgjørende for å slå ned utbrudd.

Vi må både redusere risikoen for smitte, og vi må gjøre det lettere å spore opp smitte som sprer seg. Jeg forstår at utesteder og kulturarrangementer i Bergen som har gjort en god jobb for å hindre smitte, opplever tiltakene som urimelige.

Men i Bergen nå handler det både om å redusere risikoen for smittespredningen, og om å redusere belastningen på arbeidet med å spore smitte. Da må vi redusere antall møtesteder og antallet som møtes.

Akkurat nå er det Bergen som er blant de hardest rammede kommunene. Neste uke kan det være andre. Derfor er det veldig viktig at kommunene som opplever lokale utbrudd, lærer av hverandres erfaringer. Mange vil nå lære av Bergen.

For vi vet at før vi har en vaksine, vil det fortsette å komme lokale utbrudd. Det vil være flere kommuner som må gjøre den viktige jobben dere gjør i Bergen nå. Ikke bare for sine egne innbyggere – men for innbyggerne i hele landet.

Vi ser at det får store konsekvenser når vi slurver med de generelle smittevernrådene, og spesielt det som gjelder avstand.

Det har kommet frem at flere i Bergen ikke har overholdt karanteneplikten. Det er alvorlig og kan være straffbart. Når man bryter karantene eller isolasjon, setter man andre i fare.

Ved å holde karantenereglene, gir du en gave til menneskene rundt deg. Du sørger for at de du omgås ikke blir smittet eller havner i karantene, hvis du skulle være så uheldig å være smittet. Du kan være smittet uten å ha fått sterke symptomer. Derfor må personer som har vært i nærheten av andre som er smittet og vært i land med høy smitte, i karantene.

Vi vil ikke bare få utbrudd andre steder, vi vil også se smitteutbrudd i flere grupper. Mange av dem som er smittet i de siste utbruddene, opplever hets. Studenter på Norges Handelshøyskole blir kalt egoister og det som verre er. Medlemmer av menigheten i Sarpsborg blir omtalt i ondskapsfulle ordelag.

Dette må ta slutt.

Vi kan alle være uheldige og bli smittet av koronaviruset. Neste gang kan viruset spre seg på din skole eller din arbeidsplass. Det kan spre seg fra konfirmasjonen eller bursdagen du arrangerte. Vi greier ikke å stoppe denne pandemien hver for oss. Vi greier bare å stoppe den sammen. Da må vi ikke hetse andre, men støtte hverandre.

Nå skal dere som bor i Bergen, vite at dere har vår støtte.

Takk!

