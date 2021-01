MDGs nyttårshilsen til handelsnæringen er vemmelig

Tross butikkdød og konkurser vil MDG gjøre det enda vanskeligere å parkere i sentrum.

Byråd for miljø og byutvikling, Eline Haakestad (MDG), la onsdag frem planene om lekeplass på Tollbodkaien. En hånlig tilnærming, mener Marte Monstad (Frp). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Marte Monstad Bystyrepolitiker (Frp)

6. januar skriver BT at byrådet har bestemt seg for å fjerne 200 parkeringsplasser på Nordnes. Dette kommer på toppen av økte parkeringsavgifter og skal ifølge MDG skape liv og røre i sentrum.

Det er en trist påminner om at altfor mange politikere lever i en verden helt adskilt fra næringslivets og vanlige folks hverdag.

Til BT sier byutviklingsbyråden at parkeringsplasser er dårlig utnyttelse av offentlig areal. Jeg tror ikke at næringslivet i sentrum er enig. Tilgjengelighet til butikker og restauranter er helt avgjørende for om bergenserne besøker dem. Blir det for dyrt og knotete å komme frem velger man helt enkelt en annen destinasjon.

«Det sentrum som MDG ønsker seg, er neppe det folk flest vil ha», skriver Marte Monstad (Frp). Foto: Rune Sævig (arkiv)

Tross krisetid og et år preget av butikkdød og konkurser velger MDG likevel å gjøre vilkårene enda dårligere. Dette er imidlertid ikke første gangen at MDG går for en hånlig tilnærming til vanlige folks utfordringer. I juli gikk bystyrerepresentant Christine Ødegaard (MDG) ut i et leserinnlegg og oppfordret næringslivet til å slutte å sutre og vise ryggrad.

Dette var altså byrådspartiet MDG sitt tilsvar til et næringsliv i krise. Rimelig arrogant.

Poenget er uansett dette: MDGs iver etter å gjøre hverdagen kjipere for bilister flest går ikke bare utover vanlige folks hverdagslogistikk og økonomi. Det kveler også sentrumshandelen og arbeidsplasser går tapt. Hva skal vi da besøke i sentrum når kafeer, butikker, restauranter og uteliv er borte?

Lekeplasser er viktig for mange småbarnsfamilier, men det er ikke derfor vi reiser til byen. Det sentrum som MDG ønsker seg, er neppe det folk flest vil ha. Bergen må aldri bli en spøkelsesby, men en næringsvennlig og livlig by!

Derfor har Fremskrittspartiet foreslått å bruke 10 millioner kroner på å øke parkeringsmulighetene i sentrum. Arbeidet med å lokalisere og etablere nye områder for parkering må gjøres i samarbeid med næringslivet selv. Slik kan vi vise næringsvennlighet og samtidig gjøre hverdagen enklere for bergensere som er avhengig av bilen.