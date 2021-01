Enveiskjørt og udemokratisk ruspolitikk fra byrådet

Nå vil man samle de tyngste rusavhengige, med barnehage som nabo.

Byrådet planlegger å bruke denne blokken i Nyhavnsveien til midlertidig botilbud for rusavhengige. Naboer protesterer mot planene. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Tore Eikevåg, Karina Fossmark, Siren Grønhaug, Ole Erik Klokeide, Erik W. Nielsen, Emilie Pons og Birgithe Solberg Vikebø Representanter for sameiere/borettslag i Nyhavn, Elsesro Brygge og Ytre Sandviken

Beboere i Nyhavn har stor konsentrasjon av rus og psykiatri i nabolaget. Det finnes mengder av raushet her, for at de som ikke har det så bra skal få det bedre.

Debatten om Nyhavnsveien 10, her og på vår facebook-gruppe, handler ikke om det. Den handler om hvordan sosialbyråd Lubna Jaffery på udemokratisk vis vil snikinnføre et «midlertidig» botilbud for 20 av byens tyngste rusavhengige.

Kritiske spørsmål til etableringen vris kategorisk av både seksjonssjef, byråd – og sist, BTs Anne Rokkan, til å utelukkende omhandle rusomsorg. Vi fremstilles som en hysterisk gjeng som sier «ikke i vårt nabolag».

Det er feil, det er ikke derfor vi engasjerer oss. Vi har alt tiltak for rusavhengige i nabolaget – som absolutt ikke bør eksponeres for nytt rusmiljø.

Det sier seg selv, det er en dårlig idé å samle så mange av de tyngste rusavhengige i ett hus. Det blir utfordrende og utrygt å bo i Nyhavnsveien. Man trenger ikke bruke fantasi, kun se ett år tilbake i tid til dobbeltdrapet i Møllendalsveien.

Fagfolk har uttalt at man ikke bør samle store grupper tunge rusavhengige, og kommunaldirektør Tommy Johansen uttalte i magasinet «Rus» følgende om nedleggelse av hospits i Møllendalsveien: «Det å samle opptil 20 mennesker med utfordringer på én adresse er en løsning som vi absolutt ønsker oss bort fra».

Disse beboerne i Nyhavn har signert leserinnlegget: Øverst fra venstre: Birgithe Solberg Vikebø, Erik W. Nielsen, Ole Erik Klokeide, Siren Grønhaug, Tore Eikevåg, Karina Fossmark og Emilie Pons. Foto: Privat

Men det var i fjor. Nå vil man samle disse tyngste rusavhengige, de som ikke er egnet for andre botilbud, med barnehage som nabo.

Ladegården barnehage fremheves av Jaffery og Rokkan som eksempel på hvor fint det fungerer å ha rus i nærheten av barn. En solskinnshistorie. Daglig leder Elin Vik, presenterer derimot en annen virkelighet i BT 20. januar: «De siste årene har vi dessverre hatt flere ulykker og nestenulykker med sprøyter på lekeplassen og på turer».

Barnehagen i Nyhavn vil få enda større belastning. Se for deg påkjenningen når et barn stikker seg på en brukt sprøyte. Gikk det fint, ble barnet smittet av hepatitt B, C eller hiv?

Men det stopper ikke med barnehagen. Bortenfor ligger Gamle Bergen. At en tidligere innsatsleder ved Bergen sentrum politikammer peker på at området er ideelt for ny åpen russcene, vil ikke byråden lytte til. Også Gamle Bergens egne bekymringer preller av.

Dette kartet viser hvor det planlagte botilbudet (merket hospits) ligger i forhold til den planlagte barnehagen, lekeplasser og Gamle Bergen. Foto: Innsenderne (illustrasjon)

Det er dette som er utfordrende, at en folkevalgt kategorisk lukker ørene – og så åpner munnen. I utvalgsmøtet 13. januar fremstiller Jaffery Nyhavn som en vinn-vinn-situasjon, hvor antall rusavhengige halveres, til rundt 20.

Det er selvsagt grovt misvisende, men man er åpenbart villig til å gå langt for å nå målet, når også sannheten må vike.

Er byens ruspolitikk så enveiskjørt? Eksisterer ikke alternativ til å samle de tyngste rusavhengige ved en barnehage og en park i Bergen?

Tilsynelatende helliger målet middelet. Jaffery har mottatt en politisk bestilling og vil effektuere så raskt som mulig. Helst uten flere brysomme spørsmål, til en plassering som er stikk i strid med seksjonssjefens bestilling, bystyrets vedtak i 2019 og kommunaldirektørens uttalelser.

Nå trenger byen politikere som lytter med ønske om å forstå. Som brenner for å gjøre en god jobb, ikke bare en jobb. Ikke enkelt, det har vi forståelse for. Men at noe er krevende, forsvarer ikke at man velger det bort på bekostning av dem som ikke er i stand til å tale sin sak.

Naboene kommer med en rekke sterke påstander. Å kalle dette for snikinnføring er å gå for langt. Det bor allerede rusavhengige i de kommunale leilighetene i Nyhavn. Etter ombyggingen får de tettere oppfølging, samtidig som det blir færre beboere.

Det har vært kjent siden i sommer at Nyhavn var aktuelt som midlertidig erstatning. Det har vært nabolagsmøte, og kommunen skal nå ha individuelle møter med bekymrede.

Som byråd lytter jeg, og jeg lover også å lytte i tiden fremover. Jeg møtte selv på befaring og svarte på spørsmål og påstander. Men det er verken udemokratisk eller en snikinnføring å mene noe annet, og argumentere for det.

Tilbudet i Nyhavnsveien vil ikke bli et hospits, skriver sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) i sitt svar til naboene. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Kjære naboer, jeg lover å lytte også i tiden fremover, men jeg håper dere også vil lytte til meg og tro på det jeg sier. Vi skal selvfølgelig ta debatten, men vi må være enige om det grunnleggende:

1) Tilbudet i Nyhavnsveien er midlertidig, mens vi pusser opp Møllendalsveien.

2) Tilbudet skal ikke være et hospits, det er nettopp denne boformen vi vil vekk fra. Når beboere flytter til Nyhavnsveien, skal det være faglig bemanning på bygget og vektertjeneste.

3) Jeg har forståelse for at man er bekymret for Gamle Bergen, og at foreldre frykter at barn skal finne sprøyter og piller. Men vi må huske at de som skal bo i Nyhavnsveien, allerede har et sted å være. Det er ingen grunn til at de skal være i parken når de kan sitte inne i en trygg bolig. Det vil også være lov å ha besøk der.

Skulle det likevel bli problemer, har kommunen muskler og erfaring til å håndtere det.

Så må vi huske at det å være rusavhengig ikke er det samme som å være en fare for omgivelsene. Rusavhengige trenger mer enn tak over hodet, de trenger oppfølging og omsorg. Nettopp derfor bygger vi nå boliger spredt utover hele Bergen, som er bedre enn å samle alle på et sted.

Dersom dette blir gjennomført, kan jeg ikke love at det ikke vil bli noen ubehagelige opplevelser. Men jeg kan love at vi skal følge situasjonen tett, at vi har samarbeid med politi og naboer og at tilbudet skal være faglig og godt.

Lubna Jaffery (Ap), byråd for arbeid, sosial og bolig