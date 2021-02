Nok en gang prioriteres Oslo fremfor resten av landet

Groruddalen er først og fremst et boligområde.

Når Giek/Eksportkreditt plasseres i et boligområde, heller enn der bedriftene de skal hjelpe ligger, er det tydelig at regjeringen prioriterer Oslo fremfor resten av landet, mener Olav Reikerås. Foto: Senterpartiet

Olav Reikerås Senterpartiet i Bergen

I BT 24. januar sier næringsminister Iselin Nybø at det er næringsutvikling i hele landet. Men hvis saken dreier seg om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, er det bare Oslo som er aktuell.

Regjeringen vil slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) og Eksportkreditt Norge til én ny etat. Giek skal stimulere norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Eksportkreditt skal garantere for norsk eksport.

Oppgavene er derfor nokså likeartede, og en sammenslåing kan være riktig for å forenkle og effektivisere finansieringen av eksport. Derfor skal den nye etaten samarbeide tett med eksportrettede næringer og bedrifter. Men hvor ligger så de bedriftene som trenger kapital og som skal bruke den nye etatens tjenester?

Disse bedriftene finnes først og fremst på Vestlandet. Hele 54 prosent av norsk maritim verdiskaping blir til her, og det er på Vestlandet vi skal utvikle eksportrettede næringer til erstatning for oljeaktivitet. Så har også to tredeler av Gieks og Eksportkreditts garantier gått til bedrifter i Vestland fylke og Møre og Romsdal.

Hvor ligger bedriftene som trenger kapital og som skal bruke den nye etatens tjenester? Først og fremst på Vestlandet, skriver innsenderen. Foto: Roar Christiansen

Giek og eksportkreditt Norge er lokalisert til Oslo. Når næringsministeren nå vil slå sammen disse enhetene, kunne regjeringen benyttet anledningen til å flytte den samlede enheten ut av Oslo.

Men næringsministeren og regjeringen sier nei. Den nye sammenslåtte enheten skal ikke flyttes ut av Oslo. Snarere vil regjeringen lete etter kontorer i Groruddalen eller andre steder i Oslo hvor det kan være behov for byutvikling. Hvorfor? Sikkert for å skape større grad av liv i deler av Oslo som trenger det.

Groruddalen er først og fremst et boligområde. Det er uklart hvilke næringsvirksomheter som er der, men det er ikke eksportrettet virksomhet av betydning. Slik ser vi at næringsministeren og regjeringen er mer opptatt av å fremme byutvikling i Oslo enn å utvikle resten av landet.

Når de to enhetene likevel skulle bli slått sammen og flytte, ville vi tro det riktige ville være å flytte den nye enheten ut av Oslo. Nok en gang må vi bare konkludere at denne regjeringen, sammen med den sentrale forvaltningen i Oslo, i hovedsak prioriterer Oslo fremfor resten av landet.